Kars'ta Firari Hükümlü Yakalandı

Kars'ta 27 yıl 7 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü, gizlendiği çiftlikte jandarma ekiplerini görünce kaçmaya çalışırken kovalamaca sonucu yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığınca aranan şahısların yakalanması amacıyla yapılan çalışmalar neticesinde, "Bina içerisinde muhafaza altına alınmış eşya hakkında hırsızlık ve hükümlü veya tutuklunun kaçması" suçlarından 27 yıl 7 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan S.S'nin (43) yakalanması için çalışma başlatıldı.

Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ekiplerince yeri tespit edilen S.S'nin gizlendiği çiftliğe operasyon düzenlendi. Jandarma ekiplerini fark eden hükümlü, buradan çıkıp ormanlık alanda kaçmaya çalıştı.

S.S, kovalamaca sonucu jandarma ekiplerince yakalandı.

Hükümlü, jandarmadaki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi

S.S'ye yakalama esnasında kimliğini ibraz etmemesi sebebiyle de 977 lira idari para cezası uygulandı.