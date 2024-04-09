Kars'ta Ramazan Bayramı öncesi dolandırıcılara karşı uyarı

Kars'ta polis esnafı Ramazan Bayramı öncesinde dolandırıcılara karşı uyardı.

Kars Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, halkın yoğun olarak bulunduğu bölgelerde vatandaşlara ve esnafa Ramazan Bayramı öncesinde bilgilendirme yaptı. Dolandırıcılara karşı dikkatli olmalarını istedi.

Polis vatandaşları, dolandırıcıların sıklıkla kullandığı fitre, zekat ve yardım çeki vaadi, kiralık daire ve bungalov ev, araç kiralama, sahte aile destek ödemesi, teslim alınmayan kargo paketi, evden iş vaadi, gümrük ürünleri çekilişi, e-devlet-kart aidatı iadesi, hızlı kredi imkanı vaadi ve sosyal yardım vaadi gibi konularda dikkatli olmaları konusunda uyarıda bulundu.

Dolandırıcılıkları hakkında suçun gerçekleşmeden engellenmesi, maddi ve manevi zararların en aza indirgenmesi ve çocukların interneti güvenli kullanması için ebeveynler tarafından yapılması gerekenler konusunda bilgilendirme amacıyla polis 2 bin 300 kişiyle yüz yüze görüştü, broşür dağıttı. Polisin bilgilendirme çalışmalarının aralıksız devam edeceği öğrenildi. - KARS