Kars'ta Bayram Alışverişi Yoğunlaşıyor

Kars'ta Ramazan Bayramı'na sayılı saatler kala bayram alışverişi yapmak isteyen vatandaşlar, caddelerde kurulan bayram pazarlarına akın etti.

Bayram öncesi son hazırlıklarını tamamlamak isteyen vatandaşlar Kazımpaşa ve Faikbey Caddelerinde kurulan tezgahlarda yerini alan giyecek, tatlı, ayakkabı ve bayram şekerlerine yoğun ilgi gösteriyor.

Çocuklarıyla birlikte alış veriş yapmak isteyen vatandaşlar, bayram alışverişlerini fiyatları daha uygun olduğu için caddelerde kurulan tezgahlardan yapıyor.

Satışlardan son derece memnun olduklarını ifade eden esnaf, "Cadde üzerinde kurduğumuz tezgahlarda satışlarımızı yapıyoruz. Vatandaşların istediği her şey var. Giyimden tatlıya kadar her ürün var. Son gün vatandaşlar yoğun ilgi gösteriyor. Satışlardan memnunuz" dediler.

Öte yandan aileleriyle birlikte bayram alış verişine çıkan vatandaşlar, bayram ihtiyaçlarını karşıladıktan sonra evlerine dönüyor.

Esnaf ise bayrama saatler kala tezgahlarda sergiledikleri ürünlerini satmanın hesabını yapıyor. Mağaza ve marketlere göre daha uygun fiyatla satılan bayramlıklar ile vatandaşlardan yoğun ilgi görüyor. - KARS