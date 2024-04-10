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Erzurum ve Ardahan'da Ramazan Bayramı dolayısıyla mezarlık ve şehitlik ziyaretleri gerçekleştirildi

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Erzurum ve Ardahan'da Ramazan Bayramı dolayısıyla mezarlık ve şehitlik ziyaretleri gerçekleştirildi.

Erzurum'da Kars Kapı Şehitliği'ne gelen şehit yakınları, kabirlerin başında Kur'an-ı Kerim okuyup, dua etti.

Bazı şehit yakınları da mezarları sulayıp, çevresini temizledi.

Büyükşehir Belediyesince 159 şehidin bulunduğu şehitlikti tüm mezarlara bayrama özel çiçek dikildi ve içerideki 250 bayrak özenle yıkanıp, ütülendi.

Ardahan'da da şehitlik ve mezarlıklar ziyaret edildi.

Atatürk Mahallesi Mezarlığı'na gelenler yakınlar için dua etti, kabirlerine şeker ve çiçek bıraktı.

Kaynak: AA / Güncel

Ramazan Bayramı Ardahan Erzurum Kars Güncel Haberler

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