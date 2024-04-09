Kars'ta 27 Yıl Hapis Cezası Bulunan Kişi Yakalandı
Kars'ta hakkında 27 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan 1 kişi, jandarma ekiplerince saklandığı çiftlikte kıskıvrak yakalandı.
Kars İl Jandarma Komutanlığınca aranan şahısların yakalanmasına yönelik yürütülen çalışmalar aralıksız devam ediyor.
Kars İl Jandarma Komutanlığına bağlı jandarma ekipleri, hakkında 27 yıl 7 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan Sarıkamış İnkaya köyü nüfusuna kayıtlı bulunan S.S.'nin (43) kırsalda bir çiftlikte saklandığı bilgisini aldı. Bunun üzerine harekete geçen jandarma ekipleri, S.S.'nin saklandığı çiftliğe operasyon düzenlendi.
Kaçmaya çalıştı, kıskıvrak yakalandı
Bir anda etrafından jandarma ekiplerini gören S.S., yakalanmamak için kaçmaya başladı. Kaçan S.S.'yi kovalamaya başlayan jandarma, kısa sürede zanlıyı yakalayarak gözaltına aldı.
Gözaltına alınan S.S., Jandarma Komutanlığına getirildi. Burada işlemleri tamamlanan S.S., adliyeye sevk edildi. Adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. S.S.'ye kimliğini ibraz etmediği için 977 lira idari para cezası uygulandı.
S.S.'nin hakkında, "Bina İçerisinde Muhafaza Altına Alınmış Eşya Hakkında Hırsızlık" ve "Hükümlü veya Tutuklunun Kaçması" suçlarından 27 yıl, 7 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu öğrenildi. - KARS