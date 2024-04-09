Üye Girişi
SEÇİM SONUÇLARI İÇİN TIKLAYIN
Haberler

Kars'ta 27 Yıl Hapis Cezası Bulunan Kişi Yakalandı

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kars'ta hakkında 27 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan 1 kişi, jandarma ekiplerince saklandığı çiftlikte kıskıvrak yakalandı.

Kars İl Jandarma Komutanlığınca aranan şahısların yakalanmasına yönelik yürütülen çalışmalar aralıksız devam ediyor.

Kars İl Jandarma Komutanlığına bağlı jandarma ekipleri, hakkında 27 yıl 7 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan Sarıkamış İnkaya köyü nüfusuna kayıtlı bulunan S.S.'nin (43) kırsalda bir çiftlikte saklandığı bilgisini aldı. Bunun üzerine harekete geçen jandarma ekipleri, S.S.'nin saklandığı çiftliğe operasyon düzenlendi.

Kaçmaya çalıştı, kıskıvrak yakalandı

Bir anda etrafından jandarma ekiplerini gören S.S., yakalanmamak için kaçmaya başladı. Kaçan S.S.'yi kovalamaya başlayan jandarma, kısa sürede zanlıyı yakalayarak gözaltına aldı.

Gözaltına alınan S.S., Jandarma Komutanlığına getirildi. Burada işlemleri tamamlanan S.S., adliyeye sevk edildi. Adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. S.S.'ye kimliğini ibraz etmediği için 977 lira idari para cezası uygulandı.

S.S.'nin hakkında, "Bina İçerisinde Muhafaza Altına Alınmış Eşya Hakkında Hırsızlık" ve "Hükümlü veya Tutuklunun Kaçması" suçlarından 27 yıl, 7 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu öğrenildi. - KARS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Jandarma Kars Güvenlik Hukuk 3.Sayfa Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

BAYRAM NAMAZI nasıl kılınır? Bayram namazı kaç rekat? AREFE GÜNÜ MESAJLARI 2024 Ramazan Bayramı mesajları! Dualı, resimli anlamlı mesajlar Avrupa Yakası geri mi dönüyor? Avrupa Yakası yeniden mi başlayacak? Gülse Birsel açıklama yaptı mı? BAYRAM NAMAZI SAATLERİ | 2024 Ramazan Bayramı namazı saat kaçta, bayram namazı ne zaman kılınacak? Eskişehir bayram namazı saat kaçta 2024? Eskişehir bayram namazı saati Diyanet tarafından açıklandı Erzurum bayram namazı saat kaçta 2024? Erzurum bayram namazı saati Diyanet tarafından açıklandı Diyarbakır bayram namazı saat kaçta 2024? Diyarbakır bayram namazı saati Diyanet tarafından açıklandı 8-9 Nisan 2024 Konya elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Konya'da elektrik ne zaman gelecek? 8-9 Nisan İstanbul elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Elektrikler ne zaman gelecek? İstanbul'da elektrik kesintisi! 8-9 Nisan 2024 Antalya elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER Antalya'da elektrikler ne zaman gelecek? 8-9 Nisan Gaziantep elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER Gaziantep'te elektrikler ne zaman gelecek? Gaziantep'te elektrik kesintisi! 8-9 Nisan Manisa elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Manisa'da elektrik ne zaman gelecek? Manisa'da elektrik kesintisi! 8-9 Nisan İzmir GEDİZ elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Bugün İzmir'de elektrik ne zaman gelecek? İzmir'de elektrik kesintisi! 8-9 Nisan Ankara elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Ankara'da elektrikler ne zaman gelecek? Ankara'da elektrik kesintisi! 8-9 Nisan Adana elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER Adana'da elektrikler ne zaman gelecek? Adana'da elektrik kesintisi!
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title