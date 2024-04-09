KATSO Başkanı Kadir Bozan'dan Ramazan Bayramı Kutlama Mesajı

Kars Ticaret ve Sanayi Odası (KATSO) Yönetim Kurulu Başkanı Kadir Bozan, Ramazan Bayramı dolayı kutlama mesajı yayımladı.

Başkan Bozan, yayımladığı mesajında, "Kardeşliğin ve dostluğun sıcaklığını hissettiğimiz, birlik ve beraberliğimizi pekiştirdiğimiz, rahmet ve bereketi kuşanmış, mağfiretimize vesile olan bir Ramazan ayını daha idrak ederek bayrama kavuşmanın sevinç ve mutluluğunu hep birlikte yaşamaktayız. Bizleri bayrama kavuşturan Yüce Rabbimize şükürler olsun. Milli ve manevi değerlerimizin güzelliğini ruhumuzun derinliklerinde hissettiğimiz bayramlar, kırgınlık ve küskünlüğü, kin ve nefreti bir kenara bırakarak coşkuyla ve hasretle kucaklaştığımız müstesna günlerdir" dedi.

Başkan Kadir Bozan, mesajımda şu ifadelere yer verdi: "Şüphesiz ki; bu anlamlı günlerin bizlere ilham ettiği sevinci, heyecanı, yardımlaşma ve dayanışma duygusunu çok iyi idrak etmeli, bu mukaddes günler içerisinde kalbimizde yeşertip zahire aksettirdiğimiz güzellikleri hayatımızın her anına yayabilmeli ve başarılı bir insan olma çabalarımızı iyi bir kul ve insan olma endişesi ile taçlandırmalıyız. Cenab-ı Hakk'ın bizlere bahşettiği nimet ve güzelliklerin kadrini bilmeli, bu nimetleri bize lütfedildiği gibi cömertçe fakir ve yardıma muhtaç vatandaşlarımıza, hasta, yaşlı, yetim, öksüz, kimsesiz kardeşlerimize infak etmeliyiz. İhtiyaç içerisinde olan kardeşlerimizi ihmal etmemeli, kapılarını çalmalı; kendileriyle hemhal olmanın onlar için çok büyük bir mutluluk, bizim içinse insanlık ve kardeşlik borcu olduğunu asla unutmamalıyız. Bu duygu ve düşünceler içerisinde, başta Kars'ımızın muhterem halkı olmak üzere Aziz Milletimizin ve İslam Aleminin Ramazan Bayramı'nı kutluyor; bayramın tüm insanlığa dostluk, barış ve kardeşlik getirmesini temenni ediyor, herkese sağlık ve esenlikler diliyorum." - KARS