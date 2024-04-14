Kars'ta Nisan Ayında Kar Yağışı Devam Ediyor

Kars'ta, nisan ayında da kar yağışı etkili olmaya devam ediyor.

Kentte etkili olan sağanak akşam saatlerinde yerini kara bıraktı.

Karla birlikte yüksek rakımlı köyler beyaza büründü. Kars- Digor kara yolunda aniden etkili olan kar nedeniyle sürücüler ilerlemekte güçlük çekti.

Tarlalarda çalışan bazı çiftçiler de yağışa hazırlıksız yakalandı.

Çiftçilerden Orhan Tikicieri, AA muhabirine, nisanda karın etkisini devam ettirdiğini dile getirerek, "Bugün 14 Nisan, tarlada sürüm yapıyorduk, kar yağışı etkili oldu. Yılın son karı diyebilirim, güzel manzara. Karın yağması bizi mutlu ediyor, inşallah berekettir." diye konuştu.