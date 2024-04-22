Kars'ta uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan zanlı tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince düzenlenen operasyonda, uyuşturucu ticareti yaptığı tespit edilen E.O. (29), gözaltına alındı.

Zanlının ev ve iş yerinde narkotik köpeği "Daxo"nun katılımıyla yapılan aramada, çeşitli miktarlarda sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen E.O, "uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti yapmak" suçundan tutuklandı.