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Erzurum, Kars ve Ardahan'da Ramazan Bayramı Törenleri

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Erzurum, Kars ve Ardahan'da Ramazan Bayramı dolayısıyla tören düzenlendi.

Erzurum'da Vali Mustafa Çiftçi, Ulu Cami'de kılınan bayram namazının ardından vatandaşlarla bayramlaştı.

Vali Çiftçi daha sonra İl Emniyet Müdürü Kadir Yırtar ile İl Jandarma Komutanlığında düzenlenen törene katılarak, Mehmetçik'in bayramını kutladı.

Buradan İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Metin Düz ile Polisevine geçen Çiftçi, polislerle bayramlaşıp sohbet etti.

Kars

Kars'ta, Hükümet Konağı'nda düzenlenen törene katılan Vali Ziya Polat, davetlilerle tek tek bayramlaştı.

Vali Polat, burada yaptığı konuşmada, yardımlaşma, dayanışma, paylaşma duygularının zirveye ulaştıran, kardeşlik, dostluk ve sevgi bağlarımızı güçlendiren, rahmet, mağfiret ve bereket ayı olan ramazan ayını geride bırakarak Ramazan Bayramı'na erişmenin sevincini yaşadıklarını söyledi.

Bayramların milli ve dini inançların, örf ve adetleri süsleyip yüzyıllar boyu özenle örülmüş değerlerin yaşatılması ve kuşaktan kuşağa aktarılmasını sağladığını anlatan Polat, "Ramazan ayının taçlandırıldığı gün olan Ramazan Bayramının, bütün vatandaşlarımızın, yoksullarla, mağdurlarla, ihtiyaç sahibi insanlarla dayanışma ve yardımlaşmasına vesile olması, bu mübarek günün anlamına anlam katacaktır. Bayramın önemini hatırlattığı güzel değerlerin, bir arada yaşama şuurumuzu güçlendiren hasletlerin, sadece bayram günleri ile sınırlı kalmamasını ve yılın tüm günlerinde toplumumuzu kuşatmasını temenni ediyorum." diye konuştu.

AK Parti Kars Milletvekili Adem Çalkın da bayramların birlik ve beraberlik duygularının pekiştiği, aile ve akrabalık bağlarının güçlendiği günler olduğunu belirtti.

Sarıkamış ilçesinde da Ramazan Bayramı dolayısıyla bayramlaşma töreni gerçekleştirildi.

Belediye düğün salonunda düzenlenen törene Sarıkamış Kaymakamı Enis Aslantatar, 9. Komando Tugay Komutan Vekili Albay Ünsal Bilir, Belediye Başkanı Serdar Kılıç, İlçe Emniyet Müdürü Canan Altınkaya, Jandarma Komutanı Yüzbaşı Alim Burak Çelik, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri, daire amirleri, askeri erkan ve vatandaşlar katıldı.

Ardahan

Ardahan'da gerçekleşen tarihi Kongre binasındaki bayramlaşmaya Vali Vekili Şahin Demir ve vatandaşlar katıldı.

Şahin ve beraberindekiler daha sonra trafik kontrol noktaları ile 112 Çağrı Merkezi'ni ziyaret etti.

Şahin, buradaki görevlilerin bayramlarını tebrik etti.

Kaynak: AA / Güncel

Ramazan Bayramı Ardahan Erzurum Kars Yaşam Güncel Haberler

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