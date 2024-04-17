Ardahan-Kars karayolunda tır bariyerlere çarptı

Ardahan- Kars karayolu Hasköy köyü mevkiinde sürücünün kontrolünü kaybettiği tır bariyerlere çarptı. Sürücüsünün yara almadığı kazadan sonra yaşananlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Kaza, dün akşam saatlerinde Ardahan-Kars karayolu Hasköy köyü kavşağında gerçekleşti. Tır sürücünün kontrolünü kaybetmesi üzerine araç savrulmaya başladı. Savrulan tır bariyerlere çarparak durabildi. Çarpma sonucunda tırda yüklü olan dorse de devrildi. Tır sürücüsü hafif şekilde yaralandı. İhbar üzerine olay yerine Jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - ARDAHAN