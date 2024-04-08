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Kars'ta çiftçiler tarlalarını sürmeye başladı

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Kars'ta çiftçiler, Nisan ayının başlamasıyla birlikte tarlalarını sürmeye başladı.

Kışın en uzun sürdüğü illerden birisi olan Kars'ta baharın gelmesiyle birlikte çiftçiler de tarlalarını sürmek, ekin ekimi için ilk hazırlıklarını yapmak üzere tarlarının yolunu tuttu.

Tarlalarını sürmeye başlayan çiftçiler, bir taraftan tarla sürerken, diğer taraftan da arazilerinin etrafında bulunan taşları temizlediler.

Nisan yağmurlarının başladığını ve havaların tam anlamıyla ısınmadığını ifade eden çiftçiler, "Bismillah diyerek tarlamızı sürmeye başladık. Burada kış uzun, havalar tam anlamıyla ısınmadı. Hatta yağmurlarda başladı. Toprak yumuşak tarlamı sürüyor. Birkaç gün sonra kısmet olursa ekinlerimizi ekeceğiz. İnşallah bereketli bir yıl olur" dediler.

Nisan ayında dahi havaların soğuk olduğuna dikkat çeken çiftçiler, "Tarlalarımızı sürüyoruz ama yine havaların tam ısınmasını bekleyeceğiz. Çünkü Kars'ta dağlarda, yüksek kesimlerde kar var. Kar ile birlikte soğuk ve don olayı yaşanıyor. Biraz bekleyeceğiz. Havalar tam ısınınca mahsullerini ekeceğiz" diye konuştular.

Kars'ta tarlalarını sürmeye başlayan çiftçiler bir birlerine de yardım ediyor, Bazı bölgelerde imece usulü tarlalarını süren çiftçiler, işlerini erken bitirerek evlerinin yolunu tutuyor. Kars'ta tarlaların ekimi Nisan ayında son buluyor. - KARS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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