Kars Belediye Başkan Vekili olarak görevlendirilen Vali Türker Öksüz göreve başladı

Kobani eylemleri soruşturması kapsamında tutuklanan Kars Belediye Başkanı Ayhan Bilgen'in görevden uzaklaştırılmasıyla Kars Belediye Başkan Vekili olarak görevlendirilen Vali Türker Öksüz göreve başladı.

Kobani eylemleri soruşturması kapsamında tutuklanan Kars Belediye Başkanı Ayhan Bilgen'in görevden uzaklaştırılmasıyla Kars Belediye Başkan Vekili olarak görevlendirilen Vali Türker Öksüz göreve başladı.

Bilgen'in, İçişleri Bakanlığının onayı ile görevinden uzaklaştırılmasının ardından yerine Belediye Başkan Vekili olarak görevlendirilen Öksüz, sabah saatlerinde Kars Belediyesi Hizmet binasına geldi.

Görevine başlayan Öksüz daha sonra belediyedeki birimlerin yöneticileri ile basına kapalı toplantı gerçekleştirdi.

Belediyeye yapılan görevlendirme dolayısıyla polislerce de belediye binası çevresinde güvenlik önlemi alındı.

Öksüz'ün göreve başlaması öncesi İl Emniyet Müdürü Yavuz Sağdıç ve polislerce belediye binasında inceleme yapıldı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının, eski HDP Eş Genel Başkanları Selahattin Demirtaş ve Figen Yüksekdağ Şenoğlu'nun da tutuklu bulunduğu 2014'te Kobani bahanesiyle düzenlenen eylemlere ilişkin soruşturması kapsamında, 25 Eylül'de 82 zanlı hakkında gözaltı kararı çıkartılmış, 7 ilde düzenlenen operasyonda terörle mücadele ekiplerince 20 zanlı yakalanmıştı.

Ankara Emniyet Müdürlüğündeki işlemlerinin ardından adliyeye gönderilen şüphelilerden Ayhan Bilgen'in yanı sıra Nazmi Gür, Ayla Akat Ata, Emine Ayna, Emine Beyza Üstün, Bircan Yorulmaz, Bülent Barmaksız, Can Memiş, Dilek Yağlı, Günay Kubilay, Zeki Çelik, Ali Ürküt, Pervin Oduncu, Alp Altınörs, Berfin Özgü Köse, Cihan Erdal ve İsmail Şengün çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklanmıştı.

Zanlılardan Sırrı Süreyya Önder, Altan Tan ve Gülfer Akkaya ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Cüneyt Çelik