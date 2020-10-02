Kars Belediye Başkan Vekili olarak görevlendirilen Vali Türker Öksüz göreve başladı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Kars Belediye Başkan Vekili olarak görevlendirilen Vali Türker Öksüz göreve başladı

02.10.2020 12:50 | Son Güncelleme: 02.10.2020 12:55

Kobani eylemleri soruşturması kapsamında tutuklanan Kars Belediye Başkanı Ayhan Bilgen'in görevden uzaklaştırılmasıyla Kars Belediye Başkan Vekili olarak görevlendirilen Vali Türker Öksüz göreve başladı.

Kobani eylemleri soruşturması kapsamında tutuklanan Kars Belediye Başkanı Ayhan Bilgen'in görevden uzaklaştırılmasıyla Kars Belediye Başkan Vekili olarak görevlendirilen Vali Türker Öksüz göreve başladı.

Bilgen'in, İçişleri Bakanlığının onayı ile görevinden uzaklaştırılmasının ardından yerine Belediye Başkan Vekili olarak görevlendirilen Öksüz, sabah saatlerinde Kars Belediyesi Hizmet binasına geldi.

Görevine başlayan Öksüz daha sonra belediyedeki birimlerin yöneticileri ile basına kapalı toplantı gerçekleştirdi.

Belediyeye yapılan görevlendirme dolayısıyla polislerce de belediye binası çevresinde güvenlik önlemi alındı.

Öksüz'ün göreve başlaması öncesi İl Emniyet Müdürü Yavuz Sağdıç ve polislerce belediye binasında inceleme yapıldı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının, eski HDP Eş Genel Başkanları Selahattin Demirtaş ve Figen Yüksekdağ Şenoğlu'nun da tutuklu bulunduğu 2014'te Kobani bahanesiyle düzenlenen eylemlere ilişkin soruşturması kapsamında, 25 Eylül'de 82 zanlı hakkında gözaltı kararı çıkartılmış, 7 ilde düzenlenen operasyonda terörle mücadele ekiplerince 20 zanlı yakalanmıştı.

Ankara Emniyet Müdürlüğündeki işlemlerinin ardından adliyeye gönderilen şüphelilerden Ayhan Bilgen'in yanı sıra Nazmi Gür, Ayla Akat Ata, Emine Ayna, Emine Beyza Üstün, Bircan Yorulmaz, Bülent Barmaksız, Can Memiş, Dilek Yağlı, Günay Kubilay, Zeki Çelik, Ali Ürküt, Pervin Oduncu, Alp Altınörs, Berfin Özgü Köse, Cihan Erdal ve İsmail Şengün çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklanmıştı.

Zanlılardan Sırrı Süreyya Önder, Altan Tan ve Gülfer Akkaya ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

Kars Belediye Başkan Vekili olarak görevlendirilen Vali Türker Öksüz göreve başladı
Kars Belediye Başkan Vekili olarak görevlendirilen Vali Türker Öksüz göreve başladı
Kars Belediye Başkan Vekili olarak görevlendirilen Vali Türker Öksüz göreve başladı
Kars Belediye Başkan Vekili olarak görevlendirilen Vali Türker Öksüz göreve başladı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Cüneyt Çelik

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Ziya Selçuk Hulusi Akar Ayhan Bilgen Emmanuel Macron Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Müge Anlı Hazal Kaya Mert Fırat Acun Ilıcalı
Spor Falcao Sörloth Ryan Babel Erol Bulut Ali Palabıyık
Daha Fazla Türk Uefa Avrupa Rangers
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Kars Belediye Başkan Vekili olarak görevlendirilen Vali Türker Öksüz göreve başladı - Kars
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 2.10.2020 13:13:49. #1.14#
title