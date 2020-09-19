İzmir Valisi Köşger gazilerle görüntülü görüştü
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İzmir Valisi Köşger gazilerle görüntülü görüştü

İZMİR Valisi Yavuz Selim Köşger, video konferansla görüştüğü iki gazinin Gaziler Günü'nü kutladı.

İzmir Valisi Köşger gazilerle görüntülü görüştü
19.09.2020 17:41 | Son Güncelleme: 19.09.2020 17:44

İZMİR Valisi Yavuz Selim Köşger, video konferansla görüştüğü iki gazinin Gaziler Günü'nü kutladı.

Vali Yavuz Selim Köşger, Diyarbakır'ın Dicle ilçesinde terör örgütü PKK'ye girilen çatışmada yaralanarak gazilik unvanı alan ve halen Bornova Jandarma Tugayında görev yapan Jandarma Astsubay Semih Karayazı (27) ile online bağlantı kurdu. Vali Köşger, Karayazı'nın hem Gaziler Günü'nü hem de doğum gününü kutladı. Karayazı'dan evlenme sözü alan Köşger "Ne kadar şanslısın, hem Gaziler Günü hem de doğum günün kutlu olsun. Halen bekarmışsın, seni evlendirmemiz lazım, öyle bir şey olursa iştirak etmek isterim. Sizlerle gurur duyuyorum. Bayrağımız inmiyorsa, ezanımız dinmemişse sizlerin sayesinde" dedi. Karayazı, en kısa zamanda evleneceğini dile getirip teşekkür etti. Vali Köşger daha sonra, 2016 yılında Şırnak'ta çatışmada yaralanarak gazi olan ve halen TSK 'da görev yapan Piyade Teğmen Mustafa Sertaç Demirbilek (29) ile bağlantı kurarak, Gaziler Günü'nü kutladı. Köşger, "Pandemiden dolayı internet üzerinden görüşme sağladık. İnşallah yüz yüze görüşeceğimiz günlerimiz de olacak. Bu ülke sizlere çok şey borçlu. Bu coğrafyada sağlam bir şekilde duruyorsak, bayrağımız dalgalanıyorsa, bağımsızlığımız devam ediyorsa şehitlerimize ve gazilerimize borçluyuz" diye konuştu.


Kaynak: DHA

DHA Editörü - Eda Ebru NANECİ
Eda Ebru NANECİ
DHA Editörü
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