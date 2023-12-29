Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi Karayazı'da Kan Bağışında Bulundu

Bu zamana kadar yaptığı kan bağışlarıyla çeşitli madalya ve beratı bulunan Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi, kent merkezine 120 kilometre uzaklıktaki Karayazı ilçesine giderek 41'inci bağışını yaptı.

Karayazı Kaymakamlığı ve Türk Kızılay Erzurum Şubesince düzenlenen kampanya kapsamında Çiftçi, Gençlik ve Spor Hizmetleri İlçe Müdürlüğü Spor Salonu'nda düzenlenen etkinliğe katıldı.

Kan vermenin önemine dikkati çekmek için ilçeye giden Çiftçi, 41'inci kan bağışında bulunup burada kendisini karşılayan öğrencilerle fotoğraf çektirdi.

Çiftçi, gazetecilere yaptığı açıklamada, kampanya kapsamında 41'inci kan bağışını Karayazı ilçesinde verdiğini söyledi.

Sağlıklı ve sıhhatli olduğu sürece kan bağışlarına devam etmeyi düşündüğünü anlatan Çiftçi, "Eğer sağlıkları, sıhhatleri yerindeyse ve bağışlayabilecek durumdalarsa, Karayazılı vatandaşlarımızı ve bütün Erzurumluları kan bağışı yapmaya davet ediyorum." dedi.

"Hedef 45, kan ver, can ver diyorum"

Kan bağışının bir insanlık ve vatandaşlık görevi olduğunu vurgulayan Çiftçi, şunları kaydetti:

"Kızılayımız böyle kan bağışı yapanlara aynı zamanda bir jest de yapıyor. 10 defa bağışta bulunanlara bronz madalya, 25 defa yapanlara gümüş madalya, 35 defa bulunanlara da altın madalyayla ödüllendiriyorlar. Ben Erzurum'dayken 40'ıncı bağışımda geçenlerde hem altın madalyamı hem de beratımı verdiler. İnşallah darısı 45'inci bağışa o zaman da bir beraat verecekler. Hedef 45, kan ver, can ver diyorum."

Kampanyayı düzenleyenlere teşekkür eden Çiftçi, 3 ay sonraki Oltu ilçesinde düzenlenecek kan bağışına da katılacağını aktardı.

Etkinliğe, Karayazı Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Muammer Sarıdoğan, Türk Kızılay Erzurum Şube Başkanı Hüseyin Bozhalil, kurum müdürleri ile vatandaşlar katıldı.