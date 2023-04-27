Vali Memiş, depremzedeler için 1 tır dolusu köy ekmeği pişiren yardımsever kadınlarla Karayazı'da bir araya geldi

Vali Memiş: Ekibimizle kapı kapı dolaşıp gönderdiğiniz bütün yardımları afetzede kardeşlerimize ulaştırdık

ERZURUM Erzurum Valisi Okay Memiş, "Afet bölgesinde unvanlarımızı bir kenara bıraktık ve vatandaşın emrine girdik, sırtımızda koli taşıdık. Bütün ekibimizle kapı kapı dolaşıp gönderdiğiniz bütün yardımları afetzede kardeşlerimize ulaştırdık." dedi.

Yüzyılın afeti olarak kabul edilen Kahramanmaraş merkezli depremler sonrası bölge halkına 1 tır dolusu köy ekmeği pişiren yardımsever kadınlarla Karayazı'da bir araya gelen Vali Okay Memiş, örnek davranış için kendilerine teşekkür etti. Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde 6 Şubat'ta meydana gelen 7.7 ve 7.6 büyüklüğünde depremlerin ardında Türkiye tek yürek halinde bölge insanının yanında oldu. Erzurum'da olayın yaşandığı günden itibaren afetzede vatandaşların yardımına koştu. Bunun önemli örneklerinden biri de Karayazı'da yaşanmıştı. İlçede yaşayan kadınlar köy fırınında pişirdiği ekmekleri bölgeye göndermişti. Hatay'da 70 gün boyunca koordinatör vali görevinde bulunan Vali Okay Memiş, şehre döner dönmez bu örnek davranışa imza atan kadınlarla bir araya geldi.

"Yaptığınız yardım bizim için çok değerliydi"

İlçe Halk Eğitim Merkezi'nde kadınlarla buluşan Vali Memiş, "Biz, büyük bir milletiz. En kötü günde, kardeşliğimizi, birlik ve beraberliğimizi; dil din ırk mezhep ayrımı yapmadan en güzel şekilde gösteriyoruz." dedi.

Deprem bölgesinde zor bir sürecin yaşandığını aktaran Memiş, konuşmasını şu ifadelerle sürdürdü: "Deprem bölgesinden yeni geldim. Karayazı'dan, Erzurum'un bütün ilçelerinden, köylerinden deprem bölgesine çok fazla yardım yağdı. Fakat siz değerli hanımefendilerin Karayazı'dan bir TIR tandır ekmeği pişirip gönderdiğinize şahit oldum. Ekmekleriniz tüm depremzede kardeşlerimize ulaştı. Gerçekten yaptığınız yardım bizim için çok değerliydi. Yüzyılın afetini yaşadık. Size şöyle söyleyeyim; 2 buçuk aydır o bölgedeyim. Çok zor bir süreç yaşandı, taş üzerinde taş kalmamış. Binalar oturulacak gibi değil ama Erzurum'dan; belediyeler, itfaiye, jandarmamız, polisimiz, Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, korucularımız ve diğer kamu kurumlarımızın oluşturduğu ekiplerle enkaza müdahale ettik ve 560 kişiyi enkazdan sağ olarak kurtardık. Devletimiz depremin olduğu günden itibaren orada gece gündüz demeden 24 saat vatandaşımızın yanında oldu."

"Sırtımızda koli taşıdık"

Lojistikten sorumlu vali olarak Hatay'da görev yaptığı süre içerisinde makam ve mevkii bir kenara bıraktıklarını dile getiren Memiş, "Sadece Hatay'a 7 bin tır malzeme geldi ve bütün yardımları biz dağıttık. Unvanlarımızı bir kenara bıraktık ve vatandaşın emrine girdik, sırtımızda koli taşıdık. Bütün ekibimizle kapı kapı dolaşıp gönderdiğiniz bütün yardımları afetzede kardeşlerimize ulaştırdık. Allah milletimize, devletimize zeval vermesin. Herkes imkanı kadar yardımda bulundu. Tandır ekmeği göndermenizi çok değerli bulduk. Allah hepinizden razı olsun. Bu yüzden bugün sizleri görmek için ilçemize geldik. Bu aziz millet en zor zamanda kenetlenmeyi çok iyi biliyor. Allah hepsinden razı olsun. Rabbim bir daha böyle felaketler yaşatmasın" şeklinde konuştu.

Karayazı'da kurum müdürleri ile Kaymakamlık Toplantı Salonu'nda bir toplantı gerçekleştiren Memiş, ilçe jandarma ve emniyeti yanı sıra okul ziyareti de gerçekleştirdi. Küçükbaş hayvan yetiştiriciliği yapan Deniz Demir'in işletmesini gezen Memiş, esnafla da bir araya geldi.

Memiş'e ilçe ziyaretinde, İl Jandarma Komutanı Albay İlker Şimşek, İl Emniyet Müdürü Levent Tuncer, İl Tarım ve Orman Müdürü Osman Akar, Kültür ve Turizm İl Müdürü Cemal Almaz, İl Milli Eğitim Müdürü Salih Kaygusuz, Çevre ve Şehircilik İl Müdürü Faruk Çelik, İl Müftüsü Rüstem Can, YİKOB Müdürü Yılmaz Aktaş, Gençlik Spor İl Müdürü Birdal Öztürk ve İl Sağlık Müdürü Gürsel Bedir eşlik etti.