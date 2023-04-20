Başkan Sekmen dur durak demeden çalışıyor

Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen Karayazı'da köy köy seçim çalışması yaptı.

Her gün bir ilçeye çıkarma yapan Başkan Sekmen, Karayazı'da AK Parti İlçe Başkanlığı'nı ziyaret ederek ilçe gezisine start verdi. Karayazılı vatandaşların da katıldığı ve yoğun ilginin gösterildiği toplantıda seçimlerin önemini ifade eden Sekmen, 14 Mayıs'ın bir beka mücadelesi olduğunu kaydetti. Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, Köyceğiz, Üzengili, Elmalıdere ve Çelikli mahallelerini ziyaret ederek, köylerde yatırım ve durum tespiti yaptı ardından kanaat önderleriyle görüştü.

Konuyla ilgili değerlendirmede bulunan Başkan Sekmen, "Karayazılı kardeşlerim de seçime kilitlenmiş durumda Elini sıktığımız, hanesine konuk olduğumuz, selamlaştığımız, hasbihal ettiğimiz her bir kardeşim şunu söylüyor; Lider masa başında değil işbaşında belli olur... Bu yüzden yine ve yeniden AK Parti" diye konuştu.

"Mahallelerimizdeki yatırım hacmini iki katına çıkartacağız" diyen Başkan Sekmen, "Mahallelerimizdeki yatırımlarımız artarak inşallah devam edecek. Erzurum; ilçeleriyle birlikte büyümeye, AK iktidarımızla birlikte şehrimiz de kalkınmaya devam edecek" kaydını düştü. Başkan Sekmen, ilçe gezisinde bir de müjde verdi.

Sekmen, şöyle devam etti: "Devlet Başkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan Bey de partimizin seçim beyannamesinde de açıkladı. Ülkemizin dört bir sathındaki illerimizde 'Akıllı Köyler' kuracağız. Eğitim, sağlık, iletişim ve enerji altyapısıyla birlikte, bütüncül bir 'Kırsal Alan Modeli' kapsamında deprem bölgesi öncelikli olmak üzere Akıllı Köyler kuracağız. Akıllı köylerimizde her türlü altyapı tasarlanacak. Deprem bölgelerimiz bu projede öncelikli olacak. Olası bir doğal afette 'Akıllı Köylerimiz' bir nevi iletişim ve barınma üssü olacak." - ERZURUM

Sizce Muharrem İnce'nin Cumhurbaşkanı adayı olması seçimlerin 2. tura kalmasında etken olacak mı? — Haberler.com (@Haberler) April 19, 2023