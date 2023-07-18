Üye Girişi
Haberler

Erzurum'da trafik kazası: 3 kişi yaralandı

Güncel Haberler

Erzurum'un Karayazı ilçesinde meydana gelen trafik kazasında belediyeye ait çöp aracı ile otomobil kafa kafaya çarpıştı. Kazada 3 kişi yaralandı ve 112 ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı.

Erzurum'un Karayazı ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Karayazı ilçesinde meydana gelen trafik kazasında belediyeye ait çöp aracı ile otomobil kafa kafaya çarpıştı. Dikkatsizlik sonucu meydana geldiği belirtilen kazada 3 kişi yaralandı. Yaralılar bölgeye gelen 112 ekiplerince ilçe devlet hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Polis kaza sonrası bölgede güvenlik tedbiri aldı. - ERZURUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel

Karayazı Erzurum Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title