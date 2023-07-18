Erzurum'da trafik kazası: 3 kişi yaralandı
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Erzurum'un Karayazı ilçesinde meydana gelen trafik kazasında belediyeye ait çöp aracı ile otomobil kafa kafaya çarpıştı. Kazada 3 kişi yaralandı ve 112 ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı.
Erzurum'un Karayazı ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.
Edinilen bilgiye göre, Karayazı ilçesinde meydana gelen trafik kazasında belediyeye ait çöp aracı ile otomobil kafa kafaya çarpıştı. Dikkatsizlik sonucu meydana geldiği belirtilen kazada 3 kişi yaralandı. Yaralılar bölgeye gelen 112 ekiplerince ilçe devlet hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.
Polis kaza sonrası bölgede güvenlik tedbiri aldı. - ERZURUM
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel