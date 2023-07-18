Erzurum'da trafik kazası: 3 kişi yaralandı

Erzurum'un Karayazı ilçesinde meydana gelen trafik kazasında belediyeye ait çöp aracı ile otomobil kafa kafaya çarpıştı. Kazada 3 kişi yaralandı ve 112 ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı.