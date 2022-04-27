Karayazı'da Gençlik Festivali hazırlıkları - Haberler

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Karayazı'da Gençlik Festivali hazırlıkları

İhlas Haber Ajansı - Yerel
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Karayazı'da Gençlik Festivali hazırlıkları

Karayazı Kaymakamlığı ve Karayazı Belediyesi tarafından bu yıl ikincisi düzenlenecek olan Karayazı Gençlik Festivali renkli görüntülere sahne olacak.

Karayazı Kaymakamlığı ve Karayazı Belediyesi tarafından bu yıl ikincisi düzenlenecek olan Karayazı Gençlik Festivali renkli görüntülere sahne olacak.

Offroad oyunları, yamaç paraşüt gösterileri ve çeşitli etkinliklerin yer alacağı organizasyona 18 ilden sporcular katılacak ve 3 gün sürecek. Festivalde Köyceğiz Gölü etrafı sporcuların kamp alanı yapılarak turizm için değerlendirilecek.

Karayazı Kaymakamı/ Belediye Başkanı Muammer Sarıdoğan, "Eşsiz doğası, iklimi ve ters lalesi ile Karayazı ilçemizde spor turizminin gelişmesini istiyoruz. Gençlerimize, sporcularımıza ve tüm Karayazılı hemşehrilerimize yönelik ileriki zamanlarda ilçemizde çok daha güzel etkinliklere imza atacağız" diye konuştu. - ERZURUM

İhlas Haber Ajansı / Yerel

Gençlik Festivali, Karayazı, Offroad, Yerel, Haberler

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