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Erzurum'da düzenlenen kermesten elde edilen gelir Filistin'e bağışlandı

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Erzurum'da öğrencilerin katkılarıyla okullarda düzenlenen kermeslerden elde edilen 150 bin liralık gelir, Filistin'e bağışlandı. Karayazı İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü koordinesinde gerçekleştirilen kermes, Filistin'de yaşanan zulme farkındalık oluşturmayı amaçladı. Kermeste satılan yemekler ve pastalarla toplanan gelir, Filistin'deki ihtiyaç sahiplerine ulaştırılacak.

Erzurum'da öğrencilerin katkılarıyla okullarda kurulan kermeslerden elde edilen 150 bin liralık gelir, Filistin'e bağışlandı.

Karayazı İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü koordinesindeki tüm okullarda "Çevreme Duyarlıyım, Değerlerime Sahip Çıkıyorum" (ÇEDES) Projesi kapsamında, Filistin'de yaşanan zulme farkındalık için yardım kermesi gerçekleştirildi.

Öğretmenlerin de desteğiyle ailelerin hazırladığı yemekler ve pastalar öğrencilerce satışa sunuldu.

Kermeslerden elde edilen 150 bin liralık gelir, Filistin'e bağışlandı.

İlçe Gençlik Spor Müdürlüğüne ait bir spor salonunda düzenlenen kermese katılan İlçe Mili Eğitim Müdürü Muhlis Çiçek, Filistin'de hayatını kaybedenlere rahmet diledi.

Kermeste emeği geçen herkese teşekkür eden Çiçek, "Bakanlığımızın yürüttüğü bu güzel ve anlamlı projeye sahip çıkan öğretmen ve öğrencilerimizi tebrik ederim. Yaklaşık 150 bin lira maddi yardım toplayan miniklerimiz, unutmasınlar ki Osmanlı torunlarının bu eşi ve emsali görülmemiş vahşete 'dur' deme vakti yakındır inşallah." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA / Güncel

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