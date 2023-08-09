Erzurum'da İçme Suyu Deposundan Fare Ölüleri Çıktı

CHP Şanlıurfa Milletvekili Mahmut Tanal, Erzurum'un Karayazı İlçesine bağlı Karaağıl Mahallesi'ndeki içme suyu deposundan fare ölülerinin çıktığı görüntüleri paylaşarak, 'Erzurum'un Karayazı İlçesine bağlı Karaağıl Mahallesi'nde, evlere şebeke sistemiyle dağıtılan içme suyunun ilkel deposundan mide bulandıran görüntüler. İlkel su deposunu kendi imkanlarıyla temizlemeye çalışan Karaağıl Mahallesi sakinleri, musluktan içtikleri suyun içerisinden fare ölülerini çıkarıyor. 2023 Türkiye'sine ait bu görüntüler, hepimiz için utançtır!' dedi.

CHP Şanlıurfa Milletvekili Mahmut Tanal, Erzurum'un Karayazı İlçesine bağlı Karaağıl Mahallesi'ndeki içme suyu deposundan fare ölülerinin çıktığı görüntüleri paylaşarak, " Erzurum'un Karayazı İlçesine bağlı Karaağıl Mahallesi'nde, evlere şebeke sistemiyle dağıtılan içme suyunun ilkel deposundan mide bulandıran görüntüler. İlkel su deposunu kendi imkanlarıyla temizlemeye çalışan Karaağıl Mahallesi sakinleri, musluktan içtikleri suyun içerisinden fare ölülerini çıkarıyor. 2023 Türkiye'sine ait bu görüntüler, hepimiz için utançtır!" dedi.

CHP Şanlıurfa Milletvekili Mahmut Tanal, sosyal medya hesabından Erzurum'un karayazı ilçesine bağlı Karaağıl Mahallesi'nde içme suyu deposundan çıkan fare ölülerinin olduğu görüntüyü paylaştı.

Tanal paylaşımında şunları ifade etti:

" Erzurum'un Karayazı İlçesine bağlı Karaağıl Mahallesi'nde, evlere şebeke sistemiyle dağıtılan içme suyunun ilkel deposundan mide bulandıran görüntüler. İlkel su deposunu kendi imkanlarıyla temizlemeye çalışan Karaağıl Mahallesi sakinleri, musluktan içtikleri suyun içerisinden fare ölülerini çıkarıyor. 2023 Türkiye'sine ait bu görüntüler, hepimiz için utançtır! Kendi vatandaşına temiz içme suyu ulaştıramayan bir yönetim anlayışı olabilir mi? Erzurum Büyükşehir Belediyesi, Karayazı Kaymakamlığı, Erzurum Valiliği, Erzurum İl Sağlık Müdürlüğü, Erzurum Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü yetkilileri nerede?

Mahalle sakinleri, içtikleri suyun kansere sebep olduğundan şüpheleniyor. Ancak şu ana kadar Sağlık Bakanlığı, Erzurum İl Sağlık Müdürlüğü, Karaağıl Mahallesi'ne gidip de su numunesinin analizini yapmış mı? Karaağıl Mahallesi'nde ilkel su depoları, boru hatları temizlenmediği gibi musluklara gelen su miktarı da yok denecek kadar azdır. Musluklardan sudan çok hava sesi gelmektedir!

"YAŞAM HAKKI KUTSAL"

Yaşama hakkı kutsaldır ve tüm hakların üstündedir. Yaşama hakkı, Anayasamızın 17. maddesiyle koruma altına alınmıştır. Anayasanın 56. maddesinde ise 'Herkesin sağlıklı ve dengeli bir çevrede yaşama hakkına sahip olduğu, Devletin, herkesin hayatını, beden ve ruh sağlığı içinde sürdürmesini sağlamakla yükümlü olduğu' vurgulanmaktadır.

"KİRLİ VE SAĞLIKSIZ"

Ancak ülkeyi yönetenler, anayasadan kaynaklı görevlerini yapmayarak, kirli ve sağlıksız içme suyu tüketmek mecburiyetinde bırakılan Karaağıl Mahallesi sakinlerinin sağlığını ve yaşamı tehlikeye atıyor. Su hakkı, en temel haktır. Belediyelerin ve diğer ilgili kurumların en temel görevlerinden biri de temiz ve sağlıklı içme suyunu vatandaşa ulaştırmaktır. Erzurum Karayazı Karaağıl Mahallesi'nde halk sağlığı tehlikede, yaşama hakkı tehlikede! Neredesiniz ey ilgili kurumlar ve yetkililer?"