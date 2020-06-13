İzmir'de dalış merkezleri, faaliyetlerine "kontrollü" başladı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

İzmir'de dalış merkezleri, faaliyetlerine "kontrollü" başladı

İzmir'de, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını döneminde kapalı bulunan dalış merkezleri, Türkiye Sualtı Sporları Federasyonunun (TSSF) aldığı önlemlerle yeniden su altı meraklılarını ağırlamaya başladı.

İzmir'de dalış merkezleri, faaliyetlerine
13.06.2020 11:15 | Son Güncelleme: 13.06.2020 11:15

İzmir'de, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını döneminde kapalı bulunan dalış merkezleri, Türkiye Sualtı Sporları Federasyonunun (TSSF) aldığı önlemlerle yeniden su altı meraklılarını ağırlamaya başladı.

Kültür ve Turizm Bakanlığı ile TSSF'nin belirlediği 14 dalış noktasıyla su altı meraklılarının uğrak yerlerinden Karaburun'daki dalış merkezleri, uzun aradan sonra faal hale geldi.

Merkezler, TSSF'nin aldığı önlemler doğrultusunda faaliyetlere yarı kapasiteyle başladı. Randevu sistemiyle öğrenci kabul eden merkezlere gelenlerin ilk olarak ateşleri ölçülüyor. Öğrenciler, zorunlu olarak Kovid-19 formu dolduruyor.

Maske takma zorunluluğu getirilen merkezlerde, sosyal mesafe kurallarına dikkat ediliyor.

Dalgıçlar, kendilerini dalış noktasına götüren botta 1,5 metre mesafeyle oturuyor.

Dalış eğitimi alanların suyun altında regülatörden nefes alıp verirken ağızda tuttukları "maps" adı verilen ekipman ise şahsi olarak kullanılıyor.

Dalış kıyafetleri, su altındaki eğitimin tamamlanmasının ardından dezenfeksiyon havuzlarında temizleniyor.

"Önerimiz, ekipmanlarını satın almaları"

Dalış merkezi sahibi ve eğitmeni Veysel Perin, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 1 Haziran'dan itibaren dalış meraklılarının merkezlere yeniden ilgi göstermeye başladığını söyledi.

Su altı tutkunlarının dalış yapmayı çok özlediğini belirten Perin, "Sokağa çıkma kısıtlamasının olduğu hafta sonlarında birçok kişi yanına dalış kıyafetlerini alarak fotoğraf çektirip bize gönderiyordu. Normalleşme süreciyle vatandaşlarımız rahatlamak için dalış merkezimize gelmeye başladı. Onları karşılayıp eğitim verince bizler de çok mutlu oluyoruz." dedi.

Perin, merkezde hijyen kurallarına çok önem verdiklerini dile getirdi.

Kovid-19 salgınında vatandaşların, temizlik ve sosyal mesafenin ne kadar önemli olduğunu bir kez daha anladığına işaret eden Perin, "Bize eğitim için başvuranlar telefonu açar açmaz önce aldığımız önlemleri soruyor. Bu da bizi aslında mutlu ediyor. TSSF'nin aldığı Kovid-19 önlemlerine herkes uyuyor. Bizim onlara en büyük önerimiz ise bu süreçte ve daha sonra kullanacakları ekipmanları kendileri almaları yönünde oluyor." diye konuştu.

Dalış eğitmeni Erkan Ayvazoğlu ise vatandaşların birçoğunun Kovid-19'un stresini su altında vakit geçirerek atmak istediğini, normalleşme süreciyle beraber dalış okullarının büyük hareketlilik yaşamaya başladığını ifade etti.

Dalış için Karaburun'a gelen Ahmet Sandal da dalış yapmayı çok sevdiğini belirterek, "Marttan bu yana Kovid-19 nedeniyle dalış yapamıyordum. Hastalığın kontrol altına alınmasının ardından ilk iş Karaburun'a geldim. Suyun altında kendimi çok huzurlu ve özgür hissediyorum. Herkesi Karaburun'un güzelliklerini keşfetmek üzere buraya bekliyorum." dedi.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

Haberler

Tamamlayıcı Emeklilik Sistemi'nde çalışanın hesabında biriken tutar 60 yaşın tamamlanmasıyla ödenecek Haber
Tamamlayıcı Emeklilik Sistemi'nde çalışanın hesabında biriken tutar 60 yaşın tamamlanmasıyla ödenecek
Bayılan işçinin yanına koşan arkadaşları tuğlaların içinde yılanla karşılaştı Haber
Bayılan işçinin yanına koşan arkadaşları tuğlaların içinde yılanla karşılaştı
Şehirler arası yolda günlerce mahsur kalan kadın, üst geçitte ölü bulundu Haber
Şehirler arası yolda günlerce mahsur kalan kadın, üst geçitte ölü bulundu
Son dakika: Beyoğlu'nda bir iş yerinde patlama meydana geldi, 5 kişi yaralandı Haber
Son dakika: Beyoğlu'nda bir iş yerinde patlama meydana geldi, 5 kişi yaralandı
Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Dairesi, Bylock tespit edilmeyen tek kamu kurumu oldu Haber
Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Dairesi, Bylock tespit edilmeyen tek kamu kurumu oldu
Edirne'ye girişler 14-17 Haziran'da sınırlandırıldı Haber
Edirne'ye girişler 14-17 Haziran'da sınırlandırıldı
Boğularak ölen yeğenlerini taşıyan cenaze aracının önünde diz çöküp, feryat etti
Boğularak ölen yeğenlerini taşıyan cenaze aracının önünde diz çöküp, feryat etti
Kıskançlık değil hastalık! Sevgilisinin fotoğrafını beğendiği kadının yüzüne kezzap attı
Kıskançlık değil hastalık! Sevgilisinin fotoğrafını beğendiği kadının yüzüne kezzap attı
Tahir Karapınar'ın F.Bahçe mutluluğu: 4 gün değil de 4 yıldır görevdeymişim gibi hissettim
Tahir Karapınar'ın F.Bahçe mutluluğu: 4 gün değil de 4 yıldır görevdeymişim gibi hissettim
Son Dakika: İdlib'de 5 Haziran günü zırhlı ambulansa yapılan saldırıda yaralanan askerimiz şehit oldu
Son Dakika: İdlib'de 5 Haziran günü zırhlı ambulansa yapılan saldırıda yaralanan askerimiz şehit oldu
Hrant Dink Vakfı'na tehdit mailleri atan 2 şüpheli hakkında istenen ceza belli oldu
Hrant Dink Vakfı'na tehdit mailleri atan 2 şüpheli hakkında istenen ceza belli oldu
Meteoroloji,16 il için sarı kodla kuvvetli yağış uyarısı yaptı
Meteoroloji,16 il için sarı kodla kuvvetli yağış uyarısı yaptı
Trabzonspor, Göztepe'yi deplasmanda 3-1 mağlup etti
Trabzonspor, Göztepe'yi deplasmanda 3-1 mağlup etti
Son Dakika: Türkiye'de 12 Haziran günü koronavirüs nedeniyle 15 kişi hayatını kaybetti, 1195 yeni vaka tespit edildi
Son Dakika: Türkiye'de 12 Haziran günü koronavirüs nedeniyle 15 kişi hayatını kaybetti, 1195 yeni vaka tespit...
Vatandaşların silahlanıp aslan avına çıktığı Çorum'da jandarmaya ihbar yağıyor
Vatandaşların silahlanıp aslan avına çıktığı Çorum'da jandarmaya ihbar yağıyor
Zeynep Demirel'in maskeli paylaşımı Jim Carrey'nin oynadığı 'Maske' filmini hatırlattı
Zeynep Demirel'in maskeli paylaşımı Jim Carrey'nin oynadığı "Maske" filmini hatırlattı
Cezaevinden firar eden mahkum, ortalığı birbirine kattı
Cezaevinden firar eden mahkum, ortalığı birbirine kattı
Televizyon çalan hırsız, yolcu minibüsüne binip satmaya götürdü
Televizyon çalan hırsız, yolcu minibüsüne binip satmaya götürdü
Kene ısırmasından enfekte olan kişi, hastalığı başkalarına bulaştırabiliyor
Kene ısırmasından enfekte olan kişi, hastalığı başkalarına bulaştırabiliyor
Emekliler için talep edilen aile yardımı desteği hayata geçerse maaşlar 405 TL artacak
Emekliler için talep edilen aile yardımı desteği hayata geçerse maaşlar 405 TL artacak
Boşanma davası açan eşini boğazını keserek öldürdü
Boşanma davası açan eşini boğazını keserek öldürdü
Mahallelinin bomba sandığı patlama sesinin nedeni çok başka çıktı
Mahallelinin bomba sandığı patlama sesinin nedeni çok başka çıktı
Cinayet kurbanı kadının abisi, kardeşi hakkındaki iddiaları yalanladı
Cinayet kurbanı kadının abisi, kardeşi hakkındaki iddiaları yalanladı
TBMM'de yeni dönem! AK Parti sıralarına yakın olduğu için eleştirilen kürsünün yeri değişiyor
TBMM'de yeni dönem! AK Parti sıralarına yakın olduğu için eleştirilen kürsünün yeri değişiyor
Fenerbahçe ile Trabzonspor arasında 1. kanal gerilimi: Herkes haddini bilecek
Fenerbahçe ile Trabzonspor arasında 1. kanal gerilimi: Herkes haddini bilecek
Bakan Soylu paylaştı: Türkiye'yi kana bulamak isteyen terörist sınırda yakalandı
Bakan Soylu paylaştı: Türkiye'yi kana bulamak isteyen terörist sınırda yakalandı
10 yaşındaki kızın bahçede gezerken bulduğu gök taşı, ailesini sevince boğdu: Allah'ın bize bir hediyesi
10 yaşındaki kızın bahçede gezerken bulduğu gök taşı, ailesini sevince boğdu: Allah'ın bize bir hediyesi
İcra ihaleleri 15 Haziran itibarıyla yeniden başlayacak
İcra ihaleleri 15 Haziran itibarıyla yeniden başlayacak
Rıdvan Dilmen'den ilginç Emre Belözoğlu iddiası: İlk 11'i o belirlemiştir, kendini de oyuna sokmuştur
Rıdvan Dilmen'den ilginç Emre Belözoğlu iddiası: İlk 11'i o belirlemiştir, kendini de oyuna sokmuştur
Kendisini hastaneye götüren sağlık personelini ambulans içinde taciz etti
Kendisini hastaneye götüren sağlık personelini ambulans içinde taciz etti
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Ömer Çelik Hulusi Akar Halife Hafter Devlet Bahçeli Berat Albayrak
Magazin Sibel Can Fatma Girik Yasmin Erbil Merve Boluğur
Spor Can Bartu Ozan Tufan Semih Özsoy Bülent Uygun Ahmet Nur Çebi
Daha Fazla Ateş Çocuk Beşiktaş Instagram
Şu an buradasınız: İzmir'de dalış merkezleri, faaliyetlerine "kontrollü" başladı - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 13.6.2020 11:18:25. #1.14#
title