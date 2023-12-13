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İzmir Karaburun'da 13 düzensiz göçmen yakalandı

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İzmir'in Karaburun ilçesi açıklarında yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmaya çalışan 13 düzensiz göçmen yakalandı. Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri tarafından durdurulan lastik bottaki göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.

İzmir'in Karaburun ilçesi açıklarında yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmaya çalışan 13 düzensiz göçmen yakalandı.

Sahil Güvenlik Komutanlığının internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, Karaburun ilçesi açıklarında görevli sahil güvenlik gemisi personeli, lastik bot içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğunu tespit etti.

Durdurulan lastik bottaki 13 düzensiz göçmen yakalandı.

Yabancı uyruklular, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.

Kaynak: AA / Güncel

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