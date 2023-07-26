İzmir'de Yunanistan unsurları tarafından geri itilen göçmenler kurtarıldı

İzmir'in Dikili ilçesi açıklarında Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itilen 14 düzensiz göçmen kurtarıldı, Karaburun açıklarında da 50 göçmen yakalandı. Sahil Güvenlik ekipleri tarafından yapılan operasyonlar sonucunda göçmenler İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.