İzmir'de 20'si çocuk 50 düzensiz göçmen yakalandı

İzmir'in Karaburun ilçesi açıklarında, yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmak isteyen 20'si çocuk 50 düzensiz göçmen yakalandı.

Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, 20 Şubat saat 01.05'te, Karaburun ilçesi açıklarında lastik bot içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisinin alınması üzerine harekete geçti. Görevlendirilen Sahil Güvenlik Gemisi (TCSG-107) tarafından hareketli lastik bot durdurularak ve içerisindeki 20'si çocuk 50 düzensiz göçmen yakalandı.

Karaya çıkartılan 49 Afganistan, 1 İran asıllı toplam 50 düzensiz göçmen, sağlık kontrolleri ve işlemlerinin ardından il Göç İdaresi Müdürlüğü Geri Gönderme Merkezine sevk edildi. - İZMİR