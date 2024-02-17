İzmir'de yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmak isteyen 71 düzensiz göçmen yakalandı

İzmir'in Dikili ve Karaburun ilçelerinden yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmak isterken ormanlık alanda bulunan 41'i çocuk 71 düzensiz göçmen, Sahil Güvenlik Kolluk Destek Timi ekipleri tarafından yakalandı. Yakalanan göçmenler, Geri Gönderme Merkezine sevk edildi.

Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerine bağlı Kolluk Destek Timi (KOLDESTİM) ekipleri, 15 Şubat saat 10.00 sıralarında, Dikili ilçesi Denizköy Sahilinde bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisinin alınması üzerine çalışma başlattı. Ormanlık alanda kara üzerinde bulunan ve yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmak istedikleri tespit edilen 31'i çocuk 56 düzensiz göçmen, görevlendirilen Sahil Güvenlik Kolluk Destek Timi (Dikili/Koldestim) ve Dikili İlçe Jandarma Karakol Komutanlığı personeli tarafından yakalandı.

Kolluk Destek Timi ekipleri, aynı gün saat 17.30 sıralarında da, Karaburun ilçesi Doğuca Deresi mevkiinde bir grup düzensiz göçmen olduğunun tespit edilmesi üzerine harekete geçti. 10'u çocuk 15 düzensiz göçmen, ekipler tarafından yakalandı.

Afganistan uyruklu düzensiz göçmenler, sağlık kontrolleri ve işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü Geri Gönderme Merkezine sevk edildi. - İZMİR