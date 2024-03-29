İzmir'de Yunanistan unsurları tarafından Türk kara sularına itilen göçmenler kurtarıldı

İzmir'in Karaburun ilçesi açıklarında, Yunanistan unsurları tarafından Türk kara sularına itilen can salı içerisindeki, 3'ü çocuk 23 düzensiz göçmen, Sahil Güvenlik ekipleri tarafından kurtarıldı. Yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmak isteyen lastik bot içerisindeki 2 düzensiz göçmen ise yine Sahil Güvenlik ekipleri tarafından yakalandı.

Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, 27 Mart saat 06.10'da, Karaburun ilçesi açıklarında can salı içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisinin alınması üzerine harekete geçti. Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itildiği tespit edilen can salı içerisindeki 3'ü çocuk 23 düzensiz göçmen, görevlendirilen Sahil Güvenlik Botu (TCSG-35) tarafından kurtarıldı.

Ekipler aynı gün saat 04.55'te Çeşme ilçesinde görevli Sahil Güvenlik Mobil Radarı (MORAD-11) tarafından lastik bot içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğunun tespit edilmesi üzerine yeniden harekete geçti. Görevlendirilen Sahil Güvenlik Botu (KB-117) tarafından hareketli lastik bot durdurularak, yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmak isteyen lastik bot içerisindeki 2 düzensiz göçmen yakalandı.

Karaya çıkartılan göçmenler, sağlık kontrolleri ve işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü Geri Gönderme Merkezine sevk edildi. - İZMİR