DEVA Partisi Karaburun adayı Olcay Öztemel kimdir? 2024 DEVA Partisi İzmir Karaburun belediye başkan adayı kim oldu?

DEVA Partisi Karaburun belediye başkan adayı kim? 31 Mart 2024 seçimlerine çok az bir süre kaldı. Seçmen tarafından yerel seçimlerde DEVA Partisi İzmir Karaburun adayı kim oldu araştırılıyor. Peki, DEVA Partisi Karaburun Belediye Başkan Adayı Olcay Öztemel kimdir? İşte DEVA Partisi belediye başkan adayları haberimizde...

OLCAY ÖZTEMEL KİMDİR?

Olcay Öztemel, 31 Mart 2024 Pazar günü yapılacak seçimlerde DEVA Partisi'nden Karaburun belediye başkan adayı olmuştur.

DEVA PARTİSİ KARABURUN ADAYI KİMDİR?

DEVA Partisi'nin Karaburun adayı belli oldu. DEVA Partisi Karaburun Belediye Başkan Adayı Olcay Öztemel oldu.

31 MART'TA NE SEÇİMİ YAPILACAK?

2024 Türkiye yerel seçimleri, Türkiye'deki yerel yönetimlerin belirlenmesi için 31 Mart 2024 tarihinde yapılacak yerel seçimlerdir. Seçim sonucunda belediye başkanları, büyükşehir belediye başkanları, belediye meclisi üyeleri, il genel meclisi üyeleri, muhtarlar ve ihtiyar heyetleri belirlenecektir.