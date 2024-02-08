İzmir Karaburun açıklarında 67 düzensiz göçmen kurtarıldı

İzmir'in Karaburun ilçesi açıklarında 67 düzensiz göçmen kurtarıldı.

Sahil Güvenlik Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, Karaburun açıklarında lastik bot içerisinde düzensiz göçmenler olduğu bilgisi üzerine bölgeye Sahil Güvenlik gemisi ve botu görevlendirildi.

Ekipler, Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına itilen lastik bottaki 67 düzensiz göçmeni kurtardı.

Göçmenler, İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.