İzmir'de kayıp Down sendromlu genç için arama çalışmaları sürüyor

İzmir'in Karaburun ilçesinde ailesi tarafından kayıp başvurusunda bulunulan 30 yaşındaki Down sendromlu Durukan Hamamcı'yı arama çalışmalarına devam ediliyor. Arama çalışmalarında dron ve iz sürme köpekleri ile termal kameralar da kullanılıyor.