Üye Girişi
Haberler

İzmir'de 78 düzensiz göçmen kurtarıldı, 102 göçmen yakalandı

Güncelleme:

İzmir'in Çeşme, Dikili ve Karaburun ilçesi açıklarında Sahil Güvenlik ekipleri tarafından 78 düzensiz göçmen kurtarıldı, 102 göçmen ise yakalandı. Kurtarılan göçmenler İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.

İzmir'in Çeşme, Dikili ve Karaburun ilçesi açıklarında 78 düzensiz göçmen kurtarılırken, 102 göçmen de yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Çeşme açıklarında iki lastik bot ve can salında bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisi üzerine bölgeye Sahil Güvenlik Komutanlığına bağlı botlar sevk edildi. Ekipler, Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına itilen iki lastik bot ve can salındaki 17'si çocuk 78 düzensiz göçmeni kurtardı.

Dikili açıklarında ise Sahil Güvenlik Mobil Radarı (MORAD-12) tarafından lastik bot içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğunun tespit edilmesi üzerine bölgeye Sahil Güvenlik botu yönlendirildi. Ekiplerce, durdurulan lastik bottaki 32'si çocuk 51 düzensiz göçmen yakalandı. Karaburun açıklarında da ekipler tarafından durdurulan lastik bottaki 21'i çocuk 51 düzensiz göçmen yakalanarak karaya çıkarıldı.

Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi. - İZMİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Karaburun Dikili İzmir Çeşme İzmir Sahil Güvenlik Göçmenler 3.Sayfa Dünya Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

MALATYA'DA DEPREM Mİ OLDU? Az önce Malatya'da ne kadar, kaç büyüklüğünde deprem oldu? KIZILCIK ŞERBETİ 16 ŞUBAT CANLI İZLE! Kızılcık Şerbeti ne zaman, saat kaçta? 16 ŞUBAT BİM AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU YAYINLANDI: Bu hafta neler var? Bu hafta BİM'e hangi ürünler geldi? Yunanistan'da eşcinsel evlilik yasallaştı mı? Eşcinsel evlilik yasallaştı mı, yasa onaylandı? 16 ŞUBAT (BUGÜN) HANGİ DİZİLER VAR? | TV yayın akışı ve bugün hangi diziler var? Bu akşam hangi diziler yayınlanıyor? FOX, TV8, TRT1, Show TV, Star TV Müge Anlı CANLI İZLE! 16 Şubat Müge Anlı Canlı İzleme Linki! Müge Anlı son bölüm neler oldu? Aşk Adası yayından kaldırıldı mı? Aşk Adası yasaklandı mı GAİN? Yeni Somali Büyükelçisi Fahri Türker Oba kimdir? Fahri Türker Oba hayatı ve biyografisi Yeni Somali Büyükelçisi Cem Utkan kimdir? Cem Utkan hayatı ve biyografisi Yeni Somali Büyükelçisi Alper Aktaş kimdir? Alper Aktaş hayatı ve biyografisi Yeni Dominik Cumhuriyeti Büyükelçisi Emriye Bağdagül Ormancı kimdir? Emriye Bağdagül Ormancı hayatı ve biyografisi Yeni Suudi Arabistan Büyükelçisi Emrullah İşler kimdir? Emrullah İşler hayatı ve biyografisi Yeni Cibuti Büyükelçisi Cenk Uraz kimdir? Cenk Uraz hayatı ve biyografisi Yeni Portekiz Büyükelçisi Haldun Koç kimdir? Haldun Koç hayatı ve biyografisi Yeni Slovak Cumhuriyeti Büyükelçisi Erkan Özoral kimdir? Erkan Özoral y hayatı ve biyografisi
1000
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title