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İzmir'de motor arızalı lastik botta 47 düzensiz göçmen kurtarıldı

29 Kasım 2023 23:19 Son Güncelleme: 23:20 Abone Ol

İzmir'in Dikili ve Karaburun ilçeleri açıklarında motor arızası nedeniyle sürüklenen lastik bottaki 47 düzensiz göçmen kurtarıldı, 39 göçmen yakalandı. Sahil Güvenlik ekipleri tarafından yapılan operasyon sonucunda göçmenler İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.