Üye Girişi
Haberler

İzmir'de Yunanistan unsurları tarafından Türk kara sularına itilen 58 düzensiz göçmen kurtarıldı

Güncel Haberler

İzmir'in Karaburun ilçesi açıklarında Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına itilen 58 düzensiz göçmen kurtarıldı, Dikili açıklarında 35 göçmen yakalandı. Sahil Güvenlik ekipleri tarafından yapılan operasyonlar sonucunda göçmenler İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

İzmir'in Karaburun ilçesi açıklarında Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına itilen 58 düzensiz göçmen kurtarıldı, Dikili açıklarında 35 göçmen yakalandı.

Sahil Güvenlik Komutanlığının internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, Karaburun ilçesi açıklarında 2 lastik botta bir grup düzensiz göçmenin bulunduğu bilgisi üzerine bölgeye Sahil Güvenlik botları sevk edildi.

Ekipler, Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına itilen 58 düzensiz göçmeni karaya çıkardı.

Dikili açıklarında da Sahil Güvenlik Mobil Radarınca tespit edilen ve görevlendirilen Sahil Güvenlik Gemisi tarafından durdurulan hareketli lastik bottaki 35 düzensiz göçmen yakalandı.

Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

Kaynak: AA / Meriç Ürer - Güncel

Yunanistan İzmir Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title