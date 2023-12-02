Meclis Araştırma Komisyonu Balıkçılık ve Su Ürünleri Sektörünü İnceledi

Balıkçılık ve su ürünleri sektörü sorunlarının araştırılması ve çözüm önerilerinin belirlenmesi amacıyla kurulan Meclis araştırma komisyonu üyeleri, İzmir'in Karaburun ilçesindeki bir orkinos çiftliğinde saha incelemesi gerçekleştirdi.

AK Parti İstanbul Milletvekili Emrah Karayel başkanlığındaki TBMM Balıkçılık ve Su Ürünleri Araştırma Komisyonu üyesi milletvekilleri, su ürünleri sektörü temsilcileriyle Karaburun'dan balıkçı gemisiyle açılarak Gerence Körfezi'ndeki orkinos çiftliğine geçti.

Çiftlikte balıkların yemlenmesi ve hasat sürecini izleyen milletvekilleri, sektör temsilcilerinden bilgi aldı.

Komisyon Başkanı Karayel, incelemenin ardından yaptığı açıklamada, dün Ege Üniversitesinde akademisyenlerle sektörün teorik bilgilendirmesini dinlediklerini, bugün de saha çalışmalarına başladıklarını söyledi.

TBMM'nin balıkçılık ve su ürünleri sektöründeki sorunlara partiler üstü bir yaklaşımla yaklaştığını belirten Karayel, "Ege, Akdeniz, Karadeniz ve iç sularımızda avcılar, üreticiler, işleme tesisleri, balık unu, yağı ve yem fabrikaları olmak üzere sektörün tüm paydaşlarıyla bir araya geliyoruz. Sorunları dinliyoruz, çözüm önerilerini alıyoruz. Bütün partilerin uyum içerisinde çalıştığı, ittifakla kurulmuş bir komisyon bu. Bunu özellikle ifade etmek istiyorum çünkü bu konuya meclis tarafından partiler üstü bir yaklaşımla yaklaşıyoruz." dedi.

Türkiye'nin su ürünleri işletmeciliğinde ürünün yanında artık bilgi ihraç eder konuma geldiğini dile getiren Karayel, "Ülkemiz, su ürünleri sektöründe bundan 20 sene önce belki dünya ve Avrupa'da sıralamada yer alamazken bugün Avrupa'da birinci, dünyada da 5-6'ıncı sıralarda yer alıyor." diye konuştu.

Komisyonun saha çalışmalarına gelecek hafta Karadeniz'de ardından Marmara ve iç sularda devam edeceğini de bildiren, "Hazırlayacağımız rapor, sektör içinde yapılması gerekenler anlamında yürütmeye de sektörün diğer paydaşlarına da bir yol haritası tesis edecek." ifadelerini kullandı.