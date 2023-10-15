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İzmir açıklarında 194 düzensiz göçmen yakalandı

İzmir'in Dikili, Urla, Karaburun ve Seferihisar açıklarında yapılan operasyonlarda toplamda 194 düzensiz göçmen yakalandı. Ayrıca, Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına itilen 177 düzensiz göçmen de kurtarıldı.