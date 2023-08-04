İzmir'de Yunanistan unsurları tarafından Türk kara sularına itilen 24 düzensiz göçmen kurtarıldı

İzmir'in Karaburun ve Seferihisar ilçesi açıklarında Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına itilen 24 düzensiz göçmen kurtarıldı, Dikili açıklarında 41 göçmen yakalandı. Sahil Güvenlik ekipleri tarafından yapılan operasyonlar sonucunda düzensiz göçmenler İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

İzmir'in Karaburun ve Seferihisar ilçesi açıklarında Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına itilen 24 düzensiz göçmen kurtarıldı, Dikili açıklarında 41 göçmen yakalandı.

Sahil Güvenlik Komutanlığının internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, Karaburun ve Seferihisar ilçesi açıklarında lastik botlarda bir grup düzensiz göçmenin bulunduğu bilgisi üzerine bölgeye Sahil Güvenlik botları sevk edildi.

Ekipler, Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına itilen 24 düzensiz göçmeni karaya çıkardı.

Dikili açıklarında da Sahil Güvenlik mobil radarınca tespit edilen ve görevlendirilen Sahil Güvenlik Gemisi tarafından durdurulan hareketli lastik bottaki 41 düzensiz göçmen yakalandı.

Düzensiz göçmenler işlemlerin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.