İzmir Karaburun'da Yunanistan unsurları tarafından geri itilen 41 düzensiz göçmen kurtarıldı

İzmir'in Karaburun ilçesi açıklarında Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itilen lastik bottaki 41 düzensiz göçmen karaya çıkarıldı. Sahil Güvenlik Komutanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, göçmenler işlemlerin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.