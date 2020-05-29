İstanbul'da vatandaşlara 'açık hava sinema' hediyesi
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

İstanbul'da vatandaşlara 'açık hava sinema' hediyesi

Korona virüs tedbirleri kapsamında sinema salonlarına gidemeyen İstanbullular için arabalı açık hava sinema etkinliği düzenleyen CarrefourSA, İstanbulluların sinema özlemine son verdi.

İstanbul'da vatandaşlara 'açık hava sinema' hediyesi
29.05.2020 10:00 | Son Güncelleme: 29.05.2020 10:03

Korona virüs tedbirleri kapsamında sinema salonlarına gidemeyen İstanbullular için arabalı açık hava sinema etkinliği düzenleyen CarrefourSA, İstanbulluların sinema özlemine son verdi. Arabalı açık hava sinema etkinliği havadan görüntülendi.

Mayıs ayı boyunca CarrefourSA marketlerinden 100 TL ve üzeri alışveriş yapanlar arasından arabalı açık hava sinemasına rezervasyon yaptıran ilk müşteriler, pandemi sürecinde sinema keyfi yaşadı. Film başlamadan önce izleyicilere çeşitli ikramlarda bulunuldu.

Açık hava sinema etkinliğinde " Bizim Aile " filmi izlendi

CarrefourSA, pandemi kapsamında getirilen kısıtlamalar neticesinde sinemaların kapalı olduğu dönemde, sosyal mesafe kurallarını uygulayarak müşterilerine araba ile açık havada sinema izleme fırsatı sundu. Sokağa çıkma kısıtlamasının dışındaki müşteriler, her araçta 2 kişi olunmasını ve araç içinde maske takılmasını dikkate alarak, arabalarıyla alanda yerlerini aldı. Film için Kozyatağı Carrefour AVM'nin otoparkı 100'e yakın araba bir araya geldi. Arabalı açık hava sineması keyfi kapsamında aralarında Münir Özkul, Adile Naşit, Tarık Akan, Şener Şen, Halit Akçatepe, Ayşen Gruda, Itır Esen ve Selim Naşit gibi Türk sinemasına isimlerini altın harflerle yazdıran oyuncuların yer aldığı, aynı zamanda da firmanın marka jeneriği olan Bizim Aile filmi beyaz perdeye yansıdı.

Müşterilerimize anlamlı bir hediye sunmak istedik

İstanbul'da pandemi sürecinde ilk defa açık hava sinema etkinliğinin düzenlendiğini ifade eden CarrefourSA Marka ve Kurumsal İletişim Müdürü Melis Karatay Ebin, "Bu dönemde müşterilerimize öncelikle teşekkür ediyoruz .Bu dönemi evlerinde sağlıklı geçirmek için sabırla beklediler.Biz de onlara teşekkür niteliğinde bir açık hava sineması hediye ettik. Firma olarak ilk defa böyle bir program düzenledik. Ayrıca pandemi döneminde yapılan açık hava sinemamız İstanbul'da da bir ilk niteliğinde. Nostalji olsun diye de "Bizim Aile" sinema filmini seçtik. Müşterilerimiz arabalarıyla film izleyerek, keyifli bir akşam geçirdiler" diye konuştu.

"Korona virüsüne karşı tüm önlemleri aldık"

Girişte koronavirüs önlemlerine çok dikkat ettiklerini belirten Ebin, "Bütün araçları önce sırayla içeriye aldık. Sırayla alırken de arabanın içerisinde iki kişiden fazla kişinin olmamasına ve herkesin maskesinin olmasına dikkat ettik. Dezenfektanlarının olup olmadığının kontrollerini yaptık. Araçların acil çıkışları kontrollü ve rahat olabilsin diye de hizaya alarak içeride tutuk. Onlar da bütün önlemleri alarak, gayet duyarlı bir şekilde bizlerle beraberlerdi. Bu dönemi bizimle beraber keyifli atlattıklarını söylediler, memnuniyetlerini ilettiler. Bu da bizi çok mutlu etti" şeklinde konuştu.

"Böyle bir etkinliğe çok ihtiyacımız vardı: Teşekkür ediyoruz"

Açık hava sinema etkinliğine katılan vatandaşlardan biri, "Bu etkinlikte olduğumuz için çok mutluyuz. Etkinliği tesadüfen firmanın sosyal medya hesabında gördüm ve direkt başvurdum. Çünkü böyle bir etkinliğe gerçekten ihtiyacımız vardı. Sinema filmi izlemeyi, sosyalleşmeyi çok özlemiştik. O yüzden böylesine güzel bir etkinlik için çok teşekkür ederiz" diye konuştu.

Öte yandan açık hava sineması drone ile havadan görüntülendi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

Haberler

Yeğenine yaptığı hediye çok beğenilince mimarlığı bırakıp bu işe girdi! Tanesini 3 bin liraya satıyor Haber
Yeğenine yaptığı hediye çok beğenilince mimarlığı bırakıp bu işe girdi! Tanesini 3 bin liraya satıyor
Erdoğan'ın duyurduğu Ayasofya organizasyonu Yunanistan'ı çıldırttı: Türklerden eşi görülmemiş meydan okuma Haber
Erdoğan'ın duyurduğu Ayasofya organizasyonu Yunanistan'ı çıldırttı: Türklerden eşi görülmemiş meydan okuma
65 yaş üstü ve 18 yaş altı için devam eden sokağa çıkma yasağının kuralları değişti Haber
65 yaş üstü ve 18 yaş altı için devam eden sokağa çıkma yasağının kuralları değişti
Tarihi İpek Yolu üzerinde kurduğu su değirmeninde tahin üretip kilosunu 35 liradan satıyor Haber
Tarihi İpek Yolu üzerinde kurduğu su değirmeninde tahin üretip kilosunu 35 liradan satıyor
Bilim Kurulu Üyesi yüreklere su serpti! Koronavirüs artık daha az hasta edecek Haber
Bilim Kurulu Üyesi yüreklere su serpti! Koronavirüs artık daha az hasta edecek
Bitlis'te çobanlık yapan 3 çocuk babası, yıldırım çarpması sonucu vefat etti Haber
Bitlis'te çobanlık yapan 3 çocuk babası, yıldırım çarpması sonucu vefat etti
ABD'li hakim, tecavüze uğrayan kadına sorduğu soru sonrası görevden alındı
ABD'li hakim, tecavüze uğrayan kadına sorduğu soru sonrası görevden alındı
Fuhuş için anlaştığı kadını boş arazide öldüren zanlı: Telefonumu çalıp bana saldırdı
Fuhuş için anlaştığı kadını boş arazide öldüren zanlı: Telefonumu çalıp bana saldırdı
Normalleşmede kritik tarih 1 Haziran! İşte açılacak mekanlar ve faaliyete geçecek hizmetler
Normalleşmede kritik tarih 1 Haziran! İşte açılacak mekanlar ve faaliyete geçecek hizmetler
Bayram sabahı Beyoğlu'nda 3 Faslının yaşlı adamı gasp ettiği anın görüntüleri ortaya çıktı
Bayram sabahı Beyoğlu'nda 3 Faslının yaşlı adamı gasp ettiği anın görüntüleri ortaya çıktı
Yaşlı adam, torunlarına saldıran 4 metrelik yılanı tüfekle vurarak öldürdü
Yaşlı adam, torunlarına saldıran 4 metrelik yılanı tüfekle vurarak öldürdü
Acun Ilıcalı, yıllar önce davalık olduğu eski Survivor yarışmacısı Taner Tolga Tarlacı'ya resti çekti: Onunla asla çalışmam
Acun Ilıcalı, yıllar önce davalık olduğu eski Survivor yarışmacısı Taner Tolga Tarlacı'ya resti çekti: Onunla...
Hafta sonu uygulanacak sokağa çıkma yasağında marketler açık olacak mı? Bakanlık tüm ayrıntıları paylaştı
Hafta sonu uygulanacak sokağa çıkma yasağında marketler açık olacak mı? Bakanlık tüm ayrıntıları paylaştı
Son seçim anketine göre; Davutoğlu ve Babacan, siyasette taşları yerinde oynatıyor
Son seçim anketine göre; Davutoğlu ve Babacan, siyasette taşları yerinde oynatıyor
Karantina döneminde vatandaş 48 ton altın aldı
Karantina döneminde vatandaş 48 ton altın aldı
Koronavirüs nedeniyle ara verilen Bodrum-Datça feribot seferleri yeniden başladı
Koronavirüs nedeniyle ara verilen Bodrum-Datça feribot seferleri yeniden başladı
Merkez Bankası'nın rezervleri 86,3 milyar dolara geriledi
Merkez Bankası'nın rezervleri 86,3 milyar dolara geriledi
Yeniden başlayan YHT seferlerinde ilk tren İstanbul'a ulaştı
Yeniden başlayan YHT seferlerinde ilk tren İstanbul'a ulaştı
İngiliz hava yolu şirketi EasyJet 4 bin 500 kişiyi işten çıkaracak
İngiliz hava yolu şirketi EasyJet 4 bin 500 kişiyi işten çıkaracak
Oyuncu Elçin Sangu'dan canlı yayında konuğundan bahsederken kendi ismini söyleyen Esra Erol'a güldüren cevap
Oyuncu Elçin Sangu'dan canlı yayında konuğundan bahsederken kendi ismini söyleyen Esra Erol'a güldüren cevap
Canlı yayında yöneltilen 'Kürtçe' sorusu Acun'u küplere bindirdi: Vatan hainleri, vicdansızlar
Canlı yayında yöneltilen "Kürtçe" sorusu Acun'u küplere bindirdi: Vatan hainleri, vicdansızlar
Murat Boz, O Ses Türkiye'den ayrıldı mı? Paylaşımı kafa karıştırdı
Murat Boz, O Ses Türkiye'den ayrıldı mı? Paylaşımı kafa karıştırdı
Yeni sezonda jürilik yapacak olan Bülent Ersoy, ayda 3 milyon TL kazanacak
Yeni sezonda jürilik yapacak olan Bülent Ersoy, ayda 3 milyon TL kazanacak
Son Dakika: Türkiye ekonomisi yılın ilk çeyreğinde yüzde 4,5 büyüdü
Son Dakika: Türkiye ekonomisi yılın ilk çeyreğinde yüzde 4,5 büyüdü
Diyarbakır'da tekstil fabrikasında çalışan 16 işçinin koronavirüs testi pozitif çıktı
Diyarbakır'da tekstil fabrikasında çalışan 16 işçinin koronavirüs testi pozitif çıktı
Elazığ'daki kanlı saldırının faili kulüp başkanı ile oğlu çıktı! Yorgan hurçu ile ranza arasında yakalandı
Elazığ'daki kanlı saldırının faili kulüp başkanı ile oğlu çıktı! Yorgan hurçu ile ranza arasında yakalandı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan, polisin boğarak öldürdüğü ABD'li siyahi hakkında ilk yorum: İnsanlık dışı zihniyet
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan, polisin boğarak öldürdüğü ABD'li siyahi hakkında ilk yorum: İnsanlık dışı zihniyet
Amatör kümede yer alan Rüstempaşaspor'un başkanı ve oğlu cinayetten tutuklandı
Amatör kümede yer alan Rüstempaşaspor'un başkanı ve oğlu cinayetten tutuklandı
Oyuncu Bahar Şahin'den gülümseten çocukluk itirafı: Galatasaraylı olduğum için Arda Turan'a aşıktım
Oyuncu Bahar Şahin'den gülümseten çocukluk itirafı: Galatasaraylı olduğum için Arda Turan'a aşıktım
Antalyalı vatandaşın klimalı kümeste beslediği güvercinlerin değeri 200 bin lira
Antalyalı vatandaşın klimalı kümeste beslediği güvercinlerin değeri 200 bin lira
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Rüştü Zorlu Naci Bostancı Fahrettin Koca Adnan Menderes Devlet Bahçeli
Magazin Ezgi Mola Demet Akalın Seren Serengil Kenan İmirzalıoğlu
Spor Metin Oktay İlhan Cavcav Rıza Çalımbay Ahmet Nur Çebi Malcolm Thomas
Daha Fazla Kadın Kabine Haziran Survivor
Şu an buradasınız: İstanbul'da vatandaşlara 'açık hava sinema' hediyesi - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 29.5.2020 10:52:44. #1.14#
title