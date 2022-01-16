İSTANBUL BOĞAZ'INDA ARIZA YAPAN GEMİ KURTARILIYOR - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

İSTANBUL BOĞAZ'INDA ARIZA YAPAN GEMİ KURTARILIYOR

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Ozan URAL İSTANBUL DHAYavuz Sultan Selim Köprüsü kuzeyinde kuru yük gemisinin makine arızası vermesi nedeniyle Boğaz trafiği çift yönlü olarak askıya alındı.

Ozan URAL İSTANBUL DHA

Yavuz Sultan Selim Köprüsü kuzeyinde kuru yük gemisinin makine arızası vermesi nedeniyle Boğaz trafiği çift yönlü olarak askıya alındı. Kıyı Emniyeti ekipleri gemiyi güvenli bölgeye demirletmek için kurtarma çalışmalarını sürdürüyor.

Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, Tekirdağ'dan Romanya'ya seyir halindeyken Yavuz Sultan Selim Köprüsü kuzeyinde makine arızası yapan BRAVE KNIGHT isimli kuru yük gemisi için KURTARMA-8, 10 römorkörümüz, KEGM-6 botumuz ve kılavuz kaptanımız ivedilikle bölgeye yönlendirildi. Boğaz Trafiği çift yönlü askıya alındı. denildi.

İSTANBUL BOĞAZ'INDA ARIZA YAPAN GEMİ KURTARILIYOR

İSTANBUL BOĞAZ'INDA ARIZA YAPAN GEMİ KURTARILIYOR

İSTANBUL BOĞAZ'INDA ARIZA YAPAN GEMİ KURTARILIYOR

İstanbul Boğaz Trafiği gemi arızası nedeniyle çift yönlü askıya alındı

İstanbul Boğaz Trafiği gemi arızası nedeniyle çift yönlü askıya alındı

 İstanbul Boğazı'nda gemi trafiği çift yönlü askıya alındı

İstanbul Boğazı'nda gemi trafiği çift yönlü askıya alındı

 Bagajdaki yolculuk için 'gırgır şamata' açıklaması

Bagajdaki yolculuk için 'gırgır şamata' açıklaması
Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Ozan URAL İSTANBUL DHAYavuz Sultan Selim Köprüsü kuzeyinde kuru yük gemisinin makine arızası vermesi nedeniyle Boğaz trafiği çift yönlü olarak askıya alındı.

title