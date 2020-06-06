Irak'ta DEAŞ tarafından kaçırılan 3 sivil kurtarıldı
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Irak'ta DEAŞ tarafından kaçırılan 3 sivil kurtarıldı

Irak'ta DEAŞ terör örgütü tarafından kaçırılan 3 sivil vatandaş Türkmen Haşdi Şabi güçleri tarafından kurtarıldı.

Irak'ta DEAŞ tarafından kaçırılan 3 sivil kurtarıldı
06.06.2020 18:18 | Son Güncelleme: 06.06.2020 18:22

Irak'ta DEAŞ terör örgütü tarafından kaçırılan 3 sivil vatandaş Türkmen Haşdi Şabi güçleri tarafından kurtarıldı.

Irak'ın Kerkük kentinin güneyinde bulunan Dakuk ilçesine bağlı köylerden 3 ay önce kaçırılan 3 sivil vatandaş Türkmen Haşdi Şabi güçleri tarafından yapılan operasyon ile kurtarıldı. Türkmen Haşdi Şabi Kuzey Bölge Sorumlusu Yılmaz Şehbaz, yaptığı açıklamada Haşdi Şabi ve tüm güvenlik güçlerini Kerkük bölgesinde bulunan köyleri DEAŞ'tan temizlediği ve sivil vatandaşları kurtardığı için tebrik etti.

DEAŞ terör örgütü tarafından kaçırılan Barık Hindi, yaptığı açıklamada, "Gece 11 gibi kapımızı çaldılar. Kapıyı açtığım gibi beni kelepçelediler ve gözümü bağladılar. Yaklaşık 2 saat boyunca yol gittik. Nereye gittiğimiz hakkında bir fikrim yoktu. Sadece dışardan gelen motosiklet seslerini duyuyordum. Daha sonra beni demir bir kafese koydular. O an ben öldüm dedim artık. Çok şükür bir anda gelen Haşdi Şabi güçleri bizleri kurtardı. Allah razı olsun onlardan. Ölüydüm sayelerinde dirildim" dedi.

DEAŞ terör örgütü tarafından kaçırılanlardan bir diğer kişi olan Abit Diyab Mahmut ise yaptığı açıklamada "Haşdi Şabi İstihbaratı sağ olsun. Bizi kurtardılar, sayelerinde yeniden yaşama tutunduk. Bizleri kurtarmak için kendilerini tehlikeye attılar. Bizi neden kaçırdıklarını anlamadık. 200 bin dolar fidye istiyorlarmış" ifadelerini kullandı.

Haşdi Şabi El-Kaim Komutanı Zeki Muradlı, yaptığı açıklamada, "Türkmen Haşdi Şabi 16. Alayı katılımı ile Kerkük ve çevresinde bulunan köyler başaralı bir operasyon ile DEAŞ belasından kurtarıldı. Bölgeyi ve bölgede yaşayan vatandaşları DEAŞ terör örgütünden kurtarmak ve halkımızı istikrar içinde yaşatmak boynumuzun borcudur" diye konuştu. - KERKÜK

Kaynak: İHA

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