Bağdat'ta Birlikte Koşuyoruz Maratonu Gerçekleştirildi

Irak'ın başkenti Bağdat'ta bir grup genç tarafından "Birlikte Koşuyoruz" sloganıyla maraton gerçekleştirildi.

Dicle Nehri kenarındaki Ebu Nuas Parkı'nda yapılan etkinliğe çok sayıda sporsever katıldı.

Maraton kapsamında 3 kilometre koşulduğunu aktaran organizatör Emir Muhammed, "Kadın ve erkek sporseverler olarak birlikte koşma etkinliği düzenledik. Bunun her şeyden önce insan sağlığına olumlu dönüşleri olacak." dedi.

Toplumdaki bazı kişilerin açık alanlarda koşmaktan çekindiklerini ifade eden Muhammed, herkesi koşu yapmaya çağırdı.

Etkinliğe katılan spor eğitmeni Banin Nasır da açık alanlarda yürüyüş yapmanın ve koşmanın insan sağlığına faydasından söz etti.