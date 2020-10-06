Irak kuzeyinde 5 terörist etkisiz hale getirildi

MİLLİ Savunma Bakanlığı (MSB), Irak kuzeyi Haftanin ve Gara bölgelerinde gerçekleştirilen hava harekatlarında 5 terörstin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

MİLLİ Savunma Bakanlığı (MSB), Irak kuzeyi Haftanin ve Gara bölgelerinde gerçekleştirilen hava harekatlarında 5 terörstin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Irak kuzeyi Haftanin ve Gara bölgelerinde tespit edilen 5 PKK'lı terörist hava harekatları ile etkisiz hale getirildi" denildi. MSB'nin Twitter hesabında yer alan paylaşımda, hava harekatlarına ilişkin görüntülere de yer verildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı