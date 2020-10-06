Irak kuzeyinde 5 terörist etkisiz hale getirildi
06.10.2020 21:17 | Son Güncelleme: 06.10.2020 21:21
MİLLİ Savunma Bakanlığı (MSB), Irak kuzeyi Haftanin ve Gara bölgelerinde gerçekleştirilen hava harekatlarında 5 terörstin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.
MİLLİ Savunma Bakanlığı (MSB), Irak kuzeyi Haftanin ve Gara bölgelerinde gerçekleştirilen hava harekatlarında 5 terörstin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.
Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Irak kuzeyi Haftanin ve Gara bölgelerinde tespit edilen 5 PKK'lı terörist hava harekatları ile etkisiz hale getirildi" denildi. MSB'nin Twitter hesabında yer alan paylaşımda, hava harekatlarına ilişkin görüntülere de yer verildi.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı