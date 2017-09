İphone X'u Denedik!

iPhone X (iPhone 10 diye okunuyor) son yılların en heyecan verici telefonu. Bunun nedeni ise sunduğu yenilikler değil, iPhone'da şimdiye kadarki en büyük değişiklikleri yapması. Ancak bu değişikliklerin size pek ucuza mal olmayacağını muhtemelen farkındasınız.







Giriş modelinin yurt dışı fiyatı 999 dolar olarak açıklanan iPhone X, Türkiye'de henüz bilinmeyen fiyatıyla cüzdanınızda delik açmaya aday. 3 Kasım'da piyasaya sürüleceği açıklanan telefonu sizin için denedik. İşte iPhone X ile ilk deneyimimiz.



Daha Fazla Ekran



iPhone X'u otobüste cebinizden çıkardığınız gibi etrafınızdakilere vereceğiniz izlenim şu: Bu telefon, Apple'ın daha önceki tüm ürünlerinden farklı görünüyor. Yeni iPhone, Essential Phone dışında piyasadaki en ince çerçeveye sahip telefonlardan bir tanesi. 5,8 inç'lik ekranın üst kısmındaki küçük çentik, geniş ekranın önüne çıkan tek şey.







Geçen senenin iPhone 7'si ile yan yana koyulduğunda tamamen farklı görünen iPhone X, geniş ekranıyla gerçekten üzerinizde etki bırakıyor. Özellikle benzer ekrana sahip Samsung Galaxy S8 gibi bir cihazı elinize almadıysanız.



Home düğmesinin yokluğu, muhtemelen en büyük değişikliklerden bir tanesi. iPhone X'un yeni Super Retina HD ekranı, 2436 x 1125 çözünürlüğüne yükseltilmiş. Yeni OLED ekran ise daha derin siyahlar, daha derin renkler anlamına geliyor. Özetle karşımızda müthiş görünen bir ekran duruyor.



Daha İyi Tasarım





iPhone X'un şimdiye kadarki en iyi görünen iPhone olduğunu rahatça söyleyebiliriz. Cam arka yüzey, önceki metal gövdeli modeller kadar üst seviye his vermiyor ancak elinizde sağlam bir duruş sağlamayı sürdürüyor. Kenarlar keskin değil, elinize rahat bir biçimde yerleşiyor.



Plus serisindeki bir iPhone'u kullandıysanız, bu telefona da hemen alışacaksınız. Ekran tüm iPhone'lardakinden büyük olsa da, cihazın gövdesi iPhone 7 Plus'tan küçük. Ancak buna rağmen parmağınız, ekranın birçok bölgesine rahatça yetişiyor. Bazı hareketleri iki elle yapmanız gerekiyor, bu yüzden iPhone X'u bir phablet olarak değerlendirmeyi tercih ediyoruz. Örneğin tek elle sağ üst köşeye rahatça ulaşamıyorsunuz.



Face ID





Face ID, sadece telefona bakarak kilidi açmanızı sağlıyor. Bu işlev Apple için iddialı bir hamle çünkü bu şekilde oturum açmayı genellikle pek sevmiyoruz. Yüz ile oturum açmanın kandırılabilmesi ve kullanımının zahmetli olması, ondan uzak durmamızın nedenleri arasında.



Apple ise kullandığı teknolojiler ile yüz tarama işlevine farklı bir boyut getiriyor. Yüzünüz, farklı açılardan taranıyor. Aynı Touch ID'yi kurarken parmağınızın farklı yönlerden taranması gibi. Apple, yüz taramanın en güvenli teknolojilerden biri olduğunu söylüyor.



Face ID'yi deneme şansını bulamadık ancak Touch ID'nin yerine gerçekten geçecek kadar iyi olup olmadığını test etmek istiyoruz. Sahnedeki tanıtım sırasında işlevin ilk denemede başarısız olması, bizde bazı endişeler uyandırdı. Sistemin tekrar etkinleştirilmesi için telefonu kullanan kişinin cihazın ekranını kapatıp açması gerekti. Telefonu doğru mesafede tuttuğunuzda ise işlev düzgün ve hızlı bir biçimde çalıştı.



Face ID'nin başarısını isabet oranı belirleyecek.



Yeni iOS



iOS 11'de "Ana ekran"da herhangi bir değişiklik yok. Ancak eskiden Home düğmesinin durduğu yerdeki bölümde parmağınızı yukarıya doğru kaydırarak giriş ekranına dönebiliyorsunuz. Kontrol Merkezi ise artık sağ üstte.



Yeni Kameralar





iPhone 7 Plus'taki telefoto lens, artık iPhone X'da da var. Arka yüzdeki kameralar üst üste duruyor, bu ise Apple'ın fotoğraf çekerken telefonu yatay olarak tutmamızı istediğini gösteriyor. İki sensörde de bulunan optik görsel sabitleme, daha temiz ve parlak fotoğraflar çekmenizi sağlıyor. AR etkinlikte tam anlamıyla gösterilmese de bizim denediğimiz oyunlar keyifliydi.



Ön yüzdeki kamera, yüzünüzü ve etrafınızdakileri algılamakta oldukça başarılı görünüyor.



Kablosuz Şarj



Apple, her zaman olduğu gibi iPhone X'un pil boyutundan bahsetmedi. Ancak bu alanda önemli bir yenilik var: kablosuz şarj. Elbette kablosuz şarj, örneğin 2012'de çıkan Nexus 4'te de vardı, bu yüzden büyük bir yenilik değil.



iPhone X, Qi kablosuz şarj standardını destekliyor. Firma, kendi şarj cihazını piyasaya süreceğini söyledi.



iPhone X'un pil ömrü, Apple'a göre iPhone 7'ye göre tek şarjla iki saat daha uzun.



İşlem Gücü





Yeni A11 Bionic yonga seti, ekrandaki ek pikselleri ve AR yeteneklerini yönetecek gücü sunuyor. Yeni yongada kullanıldığı iddia edilen 10nm üretim teknolojisi, pil ömrüne de olumlu etki edecek. Grafik performansında da geliştirmeler var.



İlk Karar





iPhone X, Apple'dan beklediğimiz geleceğin telefonu. Ancak ona sahip olmak için bol miktarda ödemede bulunmaya kendinizi hazırlansanız, iyi edersiniz.





















Türkiye'yi Piri ile Gezin



Cep telefonunuzu gerçek bir şehir rehberine dönüştüren Piri uygulamasını mercek altına aldık