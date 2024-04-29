Apple, geçen yıl düzenlediği WWDC 2023 etkinliğinde ilk karma gerçeklik gözlüğü Vision Pro'yu duyurdu ve geçen aylarda ise piyasaya sürdü. Bunun akabinde Apple Vision Pro 2 merak edilmeye başlandı. Son olarak mevzubahis cihazla ilgili yeni bir iddia ortaya çıktı. Peki Apple Vision Pro 2 ne zaman?

Apple Vision Pro 2 ne zaman çıkacak?

Apple ile ilgili sızıntıları ile tanınan Mark Gurman, teknoloji devinin ikinci Vision Pro'yu 2026 yılının sonuna kadar piyasaya sürmeyi planlamadığını bildirdi. Bununla birlikte Gurman, firmanın ucuz karma gerçeklik gözlüğü için maliyet düşürme planları yaptığı ancak bir noktada tıkandığını iddia etti.

Bir diğer güvenilir Apple analistlerinden Ming-Chi Kuo da şirketin 2027'den önce yeni bir Vision Pro ile karşımıza çıkmayacağını iddia etmişti. Bu da Gurman'ın söylentisine uyuyor. Önümüzdeki dönemlerde bununla ilgili yeni iddialar ortaya çıkabilir.

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Apple Vision Pro özellikleri

ÖzellikDetay Ekran23 milyon piksele sahip micro-OLED, 3D görüntüleme sistemi, 7,5 milyon piksel aralığı, %92 DCI-P3, 90-96-100 Hz yenileme hızı, titreşimsiz video için 24 fps ve 30 fps'nin katları oynatmaGörüş Alanı120 dereceİşlemciApple M2: 8 çekirdekli (4 performans+4 güç verimliliği), 10 çekirdekli GPU, 16 çekirdekli Neural Engine Apple R1: 12 ms fotondan fotona gecikme süresi, 256 GB/sn bellek bant genişliğiBellek16 GBDepolama256 GB, 512 GB, 1 TBBağlantılarWi-Fi 6E, Bluetooth 5.3, USB-CSensörlerLiDAR Tarayıcı, Kameralar, Göz Takip Sensörleri, Hızlanmaölçer, Jiroskop, Yakınlık SensörüSes4 yönlü dahili hoparlör, 3 mikrofonlu gürültü engellemePil2 saate kadar pil ömrü (harici pil ile kullanılabilir)Ağırlık600-650 gramİşletim SistemiVisionOS

Peki siz bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? Apple Vision Pro 2'den beklentileriniz neler? Görüşlerinizi aşağıdaki Yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.