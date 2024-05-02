İPHONE 16 NE ZAMAN ÇIKACAK? iPhone 16 ne kadar, özellikleri neler?

Küresel çapta ilgi gören Apple, yeni modelini tanıtmak için gün sayıyor. Teknoloji meraklıları, iPhone 16'nın görüntüsü ve özelliklerini merakla bekliyor. iPhone 16'nın fiyatı da özellikleri kadar merak edilen bir diğer konud. İPHONE 16 NE ZAMAN ÇIKACAK? iPhone 16 ne kadar, özellikleri neler? İşte merak edilenler...

İPHONE 16 NE ZAMAN ÇIKACAK?

Apple'ın her yıl geleneksel olarak Eylül ayında yeni iPhone modellerini tanıtma alışkanlığı göz önüne alındığında, iPhone 16'nın da Eylül 2024'te tanıtılması bekleniyor. Ancak, sızıntılara ve söylentilere dayanarak iPhone 16'nın tasarımından kamerasına, işlemcisinden fiyatına kadar detaylı bir inceleme ve beklentiler yazısı hazırlamak mümkün. Ancak, bu bilgilerin kesin olmadığı ve Apple'ın resmi bir açıklama yapana kadar değişebileceği unutulmamalıdır.

İPHONE 16 ÖZELLİKLERİ NELER?

iPhone 16'nın tasarımında köklü değişiklikler beklenmiyor. Öncüllerine benzer şekilde düz kenarlar ve çentikli bir ekran tasarımına sahip olması öngörülüyor. Pro modellerinde, titanyum kasa seçeneğinin sunulabileceği konuşuluyor. Bu, iPhone'un daha dayanıklı ve hafif olmasını sağlayabilir.

USB-C bağlantı noktasına geçişin, Apple'ın Lightning bağlantı noktasından USB-C'ye dönüş yapmasıyla gerçekleşebileceği konuşuluyor. Bu geçişin, Avrupa Birliği'nin getirdiği yasal düzenlemelere uyum sağlamak amacıyla yapılabileceği düşünülüyor.

iPhone 16 Pro modellerinde 48MP ana kamera sensörü kullanılacağı tahmin ediliyor. Bu, daha yüksek çözünürlüklü fotoğraf ve videoların çekilmesine olanak sağlayabilir.

Ayrıca, 8K video kaydı ve gelişmiş gece modu gibi kamera iyileştirmeleri bekleniyor. Bu özellikler, iPhone'un video çekiminde ve düşük ışık koşullarında daha üstün performans göstermesini sağlayabilir.

Ön kamerada da megapiksel yükseltmesi ve otomatik odaklama özelliği olabilir. Bu, daha yüksek kalitede selfie'lerin ve görüntülü görüşmelerin gerçekleştirilmesine yardımcı olabilir.

İPHONE 16 NE KADAR?

iPhone 16'nın fiyatının, iPhone 15'e kıyasla biraz daha yüksek olması bekleniyor. Bu fiyat artışı, yeni donanım ve özelliklerin maliyetinden kaynaklanabilir. Özellikle Pro modellerin fiyatı, daha gelişmiş kamera, ekran ve işlemci gibi özelliklere sahip olması nedeniyle daha yüksek olacaktır.