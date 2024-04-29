Apple, uzun zamandır beklenen HomePod serisini nihayet ülkemize getirdi. Peki bu cihazlar kullanıcılara neler sunuyor? İşte Apple HomePod ve HomePod mini fiyatı ve özellikleri…

Apple HomePod ve HomePod mini fiyatı ve özellikleri

Ev teknolojilerindeki gelişmeler kullanıcıların daha zengin ve akıllı bir yaşam tarzına kavuşmasını sağlıyor. Apple HomePod ve ve HomePod mini gibi akıllı hoparlörler de bu trende öncülük ediyor. Peki Apple HomePod ve HomePod mini fiyatı ne kadar ve özellikleri neler?

HomePod mini, adından da anlaşılacağı gibi serinin küçük boyutlu ve daha düşük fiyatlı seçeneğidir. Ancak boyutu küçük olsa da ses kalitesinden ödün vermiyor. Evrensel frekans aralığı kapsayan bir sürücü ve çift pasif radyatörler sayesinde birçok kişiyi tatmin edecek kalitede ses veriyor.

Apple ve OpenAI, iPhone için güçlerini birleştiriyor mu?

Dolayısıyla evinizin her köşesinde güçlü ve net bir ses deneyimi yaşamanızı sağlıyor. Üstelik tek başına kullanmanıza da gerek yok. Zira birden fazla HomePod mini kullanarak stereo eşlemesi yapabilir, yani bir hoparlör takımı gibi kullanabilirsiniz. Tabii cihazın Siri entegrasyonu ve akıllı asistan özellikleri de büyük bir artı.

HomePod ise daha büyük boyutu ve yüksek fiyatı olmasına rağmen tercih sebebi olabiliyor. Zira çok daha etkileyici bir ses deneyimi sunuyor. Cihazda yüksek titreşimli woofer ve hüzmeleme teknolojisine sahip beşli tweeter dizilimi bulunuyor.

Bu, oda algılama özelliğiyle birleştirildiğinde ortama uygun optimize edilmiş bir ses sağlıyor. Tabii mini de olduğu gibi yine stereo eşlemesi, Siri ve birden fazla odada ses deneyimi gibi özelliklere sahip olduğunu belirtelim. Yani aslında iki cihaz arasında ses kalitesi ve yüksekliği dışında kalan akıllı asistan benzeri özelliklerde bir fark yok.

HomePod mini fiyatı: 3 bin 999 TL

HomePod fiyatı: 11 bin 999 TL