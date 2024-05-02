iPhone 16 çıktı mı, ne zaman çıkar? iPhone 16 Pro Max fiyatı ne kadar olacak?

iPhone 16 çıktı mı, ne zaman çıkar ve iPhone 16 Pro Max fiyatı ne kadar olacağı gündeme geliyor. iPhone 16 yeni özellikleri neler ve iPhone 16 kaç lira olacak sorularına yanıt aranıyor. iPhone 16 Pro Max fiyatı ne kadar? Detaylar haberimizdedir…

IPHONE 16 NE ZAMAN ÇIKAR?

iPhone 16 serisinin eylül ayında gerçekleşmesi muhtemel etkinlikte duyurulması bekleniyor.

IPHONE 16 ÖZELLİKLERİ NELER?

Geçen sene iPhone 15 serisini piyasaya süren Apple, yeni akıllı telefonlarda tasarım bakımından önemli bir değişiklik sunmadı. Bu nedenle şirket eleştiri topladı. Fakat buna rağmen ciddi rakamlarda bir satış gerçekleştirdi. Şu anda ise Apple, iPhone 16 serisi üzerinde çalışıyor. Yeni modeller için şimdiye kadar birçok iddia ortaya atıldı. Son olarak standart iPhone 16 modelinin tasarımı gözler önüne serildi. Bu da cihazın selefine kıyasla ufak bir tasarım değişikliği ile geleceğini ortaya koydu.

Karşınızda iPhone 16 tasarımı Apple ile ilgili güvenilir kaynaklardan Majin Bu, Aaron Carpenter tarafından ortaya çıkarılan ve iPhone 16 modeline ait olduğu söylenen render görüntülerini paylaştı. Gözler önüne serilen tasarım, bir hayli dikkat çekti.

İddia edilen iPhone 16 tasarımına baktığımızda telefonun arka kasasında dikey olarak yerleştirilen çift kamera yer aldığını görüyoruz. Bu dizayn, iPhone 15 modelinde çapraz şekildeydi. Buna göre ufak bir değişiklik olduğunu söyleyebiliriz.

iPhone 16 beklenen özellikler mevcut iddialara göre iPhone 16 modelinin 6,1 inç boyutunda OLED ekrana yer vermesi bekleniyor. Bu ekran, 60 Hz yenileme hızı ile desteklenecek. Öte yandan, Apple A18 Pro işlemcisinden güç alacağı söylenen cihaz, LPDDR5 tipinde 6 GB RAM ile gelecek.

Ön tarafında 12 Megapiksellik özçekim kamerasına yer vermesi beklenen akıllı telefonun arka kasasında ise 48 Megapiksel ana + 12 Megapiksel ultra geniş açılı kameralar bulunacak.