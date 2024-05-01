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Assassin's Creed Mirage, iPhone ve iPad için yolda

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Ubisoft'un geliştirip piyasaya sürdüğü Assassin's Creed Mirage, dünyanın en popüler oyunları arasında yer alıyor. Ancak yapım, sevilmesine rağmen ne yazık ki şu anda Apple cihazlarda oynanamıyor. Neyse ki Ubisoft, oyuncuları heyecanlandıran bir duyuruda bulundu. Buna göre Assassin's Creed Mirage, iPhone ve iPad için yolda. İşte ayrıntılar…

Ubisoft'un geliştirip piyasaya sürdüğü Assassin's Creed Mirage, dünyanın en popüler oyunları arasında yer alıyor. Ancak yapım, sevilmesine rağmen ne yazık ki şu anda Apple cihazlarda oynanamıyor. Neyse ki Ubisoft, oyuncuları heyecanlandıran bir duyuruda bulundu. Buna göre Assassin's Creed Mirage, iPhone ve iPad için yolda. İşte ayrıntılar…

Assassin's Creed Mirage, iPhone ve iPad için yolda

Ekim 2023'te piyasaya sürülen ve efsane serinin on üçüncü oyunu olan Assassin's Creed Mirage, şu anda PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox X ve S Serisi, Xbox One, Microsoft Windows, GeForce Now ve Amazon Luna üzerinden oynanabiliyor. Neyse ki yakın zamanda bu listeye iOS ve iPadOS da dahil olacak.

Ubisoft, bugün yaptığı duyuruda Assassin's Creed Mirage'ın iPhone 15 Pro ve iPhone 15 Pro Max ile M1 veya daha güçlü bir işlemciye sahip iPad Air ve iPad Pro modelleri için piyasaya sürüleceğini açıkladı. Şu anda App Store üzerinden ön siparişler açılmışken, 10 Haziran'da satışa sunulacak. Oyunun fiyatı ise ABD için 49,99 dolar olarak belirlendi.

Yeni Assassin's Creed oyunundan ilk detaylar geldi!

Aktarılan bilgilere göre oyunculara 90 dakika boyunca ücretsiz şekilde oynama imkanı tanınacak. Bu sayede oyunu satın alıp almama konusunda kararsız olan kullanıcılar, yapımı kısa bir süre de olsa deneyebilecek.

Assassin's Creed Mirage nasıl bir oyun?

2020'de çıkan Assassin's Creed Valhalla'nın halefi olarak karşımıza çıkan Assassin's Creed Mirage, tarihi bir şehir olan Bağdat'ta geçiyor. Azılı sokak hırsızı Basim'i kontrol ettiğiniz oyun, çeşitli suikast teknikleri ile aksiyon ve macera dolu bir hikaye sunuyor.

Peki siz bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi aşağıdaki Yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.

Kaynak: Shiftdelete / Teknoloji

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