Heybeliada'daki yangın kontrol altına alındı
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Heybeliada'daki yangın kontrol altına alındı

Heybeliada'daki yangın kontrol altına alındı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

İstanbul Heybeliada'da ormanlık alanda çıkan yangın kontrol altına alındı.

İstanbul Heybeliada'da ormanlık alanda çıkan yangın kontrol altına alındı. Bölgedeki soğutma çalışmaları devam ediyor.

Heybeliada'da Kuleli Köşk mevkiinde saat 13.15 sıralarında orman yangını çıktı. Yangına havadan ve karadan müdahale edildi. Müdahale sonrası yangın kontrol altına alındı. Bölgede soğutma çalışmaları devam ediyor.

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya da sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Heybeliada'daki yangın 14.55 itibarıyla kontrol altına alınmıştır. Soğutma çalışmaları devam etmektedir. Heybeliada halkına ve yangın söndürme ekiplerimize teşekkür ediyorum. İstanbul'umuza geçmiş olsun" ifadelerine yer verdi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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