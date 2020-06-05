Hastanenin korkuluğuna bıraktığı atkısı dezenfekte edildi İSTANBUL'dan Diyarbakır'a gitmek için yola çıktıktan 1 saat sonra hastaneden aranarak Covid-19 testinin pozitif çıktığını öğrenen Süreyya Ç.'nin otobüsle hastaneye getirilme anı güvenlik kamerasına yansıdı.

İSTANBUL'dan Diyarbakır'a gitmek için yola çıktıktan 1 saat sonra hastaneden aranarak Covid-19 testinin pozitif çıktığını öğrenen Süreyya Ç.'nin otobüsle hastaneye getirilme anı güvenlik kamerasına yansıdı. Süreyya Ç.'nin hastanenin önündeki korkuluğa bıraktığı atkısı dezenfekte edildi.

İstanbul'da bir hastaneye giderek koronavirüs testi yaptıran, ancak sonucun çıkmasını beklemeden önceki gün Diyarbakır'a gitmek için yola çıkan Süreyya Ç., otobüs yolculuğunun başlamasından 1 saat sonra hastaneden gelen telefonla testin pozitif çıktığını öğrendi. Süreyya Ç., durumu muavin ve otobüs şoförüne bildirdi. Telefonda şoföre en yakın hastaneye gitmesi belirtilince Süreyya Ç., otobüsle Sakarya Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne getirildi.Süreyya Ç.'nin getirilme anları ise hastanenin güvenlik kamerasına yansıdı. Süreyya Ç.'nin otobüsten indikten sonra koronavirüs hastası olduğunu bilmesine rağmen boynundaki atkıyı hastanenin korkuluklarına bıraktığı ve muavinin yaşlı kadının eşyalarını hiçbir önlem almadan taşıması da kameralara yansıdı. Süreyya Ç.'nin atkısı ve bıraktığı yer, ekipler tarafından dezenfekte edildi.

Kaynak: DHA