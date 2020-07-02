Güvercin bir anda alev topuna döndü, çiftçiler felaketi yaşadı Edirne'nin Havsa ilçesinde, bir güvercinin elektrik tellerine çarptıktan sonra adeta alev topuna dönerek buğday tarlasına düşmesi sonucu üç çiftçinin buğday ekili tarlası küle döndü.

Edirne'nin Havsa ilçesinde, bir güvercinin elektrik tellerine çarptıktan sonra adeta alev topuna dönerek buğday tarlasına düşmesi sonucu üç çiftçinin buğday ekili tarlası küle döndü. Edirne'nin İskenderköy köyünde çıkan yangında da 150 dönüm buğday tarlası tamamen yandı.

Edinilen bilgilere göre, Havsa'nın Kuzucu köyünde elektrik tellerine çarptıktan sonra adeta alev topuna dönen güvercin buğday tarlasına düştü. Alevler kısa sürede büyüyerek yan taraftaki diğer çiftçilere ait buğday tarlalarına sıçradı. Bir diğer buğday tarlası yangını da Edirne'nin merkez İskenderköy köyünde meydana geldi. Henüz nedeni belli olmayan yangında 150 dönüm buğday tarlası küle döndü.

Her iki yangına da çevredekilerin haber vermesi ile olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin suyla, köylülerin de traktörlerle müdahale ettiği yangınlar, uzun uğraşlar sonucu kontrol altına alınarak söndürüldü.

Her iki yangında toplam 180 dönüm buğday ekili tarla küle döndü. Yangınlarla ilgili inceleme başlatıldı. - EDİRNE

Kaynak: İHA